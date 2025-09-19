Nem bírta a nyugdíjas szíve az emeleteket, tragédia a lépcsőházban

Hírlevél

Berlinben tragikus haláleset történt egy panelházban, ahol nem működtek a liftek. Egy 75 éves szívbeteg nyugdíjas, Bernd K. kénytelen volt gyalog felmenni a 18. emeletre, mivel mindkét lift meghibásodott. A férfi a lépcsőházban, alig pár lépcsőfokra a lakásától összeesett és meghalt.
Egy német nyugdíjas szeptember 2-án, egy keddi napon elindult elintézni a dolgait, majd bevásárlószatyorral a kezében kezdte meg a hosszú és megterhelő lépcsőzést a lakása felfelé.

22 June 2021, Lower Saxony, Oldenburg: An ambulance is on the premises of the Oldenburg Clinic. Photo: Mohssen Assanimoghaddam/dpa (Photo by Mohssen Assanimoghaddam / dpa Picture-Alliance via AFP), nyugdíjas
A mentősök már nem tudták megmenteni a berlini nyugdíjas életét
Fotó: Mohssen Assanimoghaddam / dpa Picture-Alliance via AFP

A 75 éves szívbeteg embernek gyalog kellett felmennie a 18. emeletre, mivel mindkét lift meghibásodott a házában. 

Összesen 288 lépcsőfokot kellett megmásznia, s már csak nyolc lépcső volt hátra a lakásától, de Bernd K. szíve már nem bírta tovább. Az idős úr néhány méterre a lakásától összeesett és meghalt. 

Egy szomszéd talált rá, ő azonnal hívták a mentőket, akik gyorsan a helyszínre érkeztek, de sajnos már nem tudták megmenteni az életét. 

A szomszédok beszámolói szerint a nyugdíjas rendkívül kimerült volt, és már útközben is látszott rajta, hogy nehezen bírja. Egy lakóval, aki a 9. emeleten él, még beszélgetett is útközben – akkor azt mondta: „Még csak félúton vagyok”.

Szívrohamban halhatott meg a nyugdíjas

A lakók szerint a liftek gyakran elromlanak az egykori Kelet-Berlinben, Marzahn városrészében található panelházban, és a helyzet különösen az idősek és betegek számára elviselhetetlen – írja a Bild. A házkezelő cég elmondása szerint a hibáról tudtak, és szeptember 4-ére helyreállították a liftet, de ez Bernd K.-nak már túl későn jött.

 A hatóságok boncolást rendeltek el a halál pontos okának megállapítására, de nagyon valószínű a szívroham.

A bérlők szerint nem ez volt az első eset, hogy a liftek hosszabb ideig nem működtek, és sokan közülük – idősek, betegek – szinte teljesen kiszolgáltatottá válnak ilyenkor. A házkezelő cég ugyan azt nyilatkozta, hogy ilyen esetekben a lakók segítséget kérhetnek a tűzoltóságtól vagy egy partnerszolgáltatótól, de úgy tűnik, hogy Bernd K. nem kapott ilyen támogatást.

 

