Japán titkos paradicsoma: Kék Zóna a Csendes-óceán szívében

Japán turizmusa többnyire Tokióhoz, a Fudzsi-hegyhez vagy Kiotóhoz kötődik, ám 640 kilométerrel a szárazföld déli partjaitól található egy szigetcsoport, amely most került igazán a figyelem középpontjába, ez az Okinawa - írja a Daily Mail.

Okinawa a világ egyik híres Kék Zónája

Fotó: Unsplash

Okinawa: Fehér homok és kristálytiszta víz

A 160 szigetből álló láncolat olyan strandokat kínál, mint a Zamami-szigeten található Furuzamami Beach, amely a Karib-térséget idézi. Hasonlóan népszerű a Nishibama Haterumán vagy a Sunayama Mijakojimán. A szigeteket buja zöld erdők teszik még különlegesebbé.

A szigetek gazdag kulturális élettel bírnak: hagyományos sárkányhajó-versenyek, valamint a Rjúkjú királyok romjai és kastélyai kínálnak történelmi kalandozást. A Rjúkjú Királyság 450 éven át volt meghatározó szereplője a kelet-ázsiai kereskedelemnek.