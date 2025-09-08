Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Moszkva kiadta a végső figyelmeztetést!

Japán

Japán titkos paradicsoma: Kék Zóna a Csendes-óceán szívében

18 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Japán egyik rejtett kincse, egyre népszerűbb úti cél. Okinawa érintetlen strandjai, gazdag kulturális öröksége és a helyiek hosszú élettartama miatt sokan nevezik Japán „új Hawaii”-jának.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Japántermészettenger

Japán turizmusa többnyire Tokióhoz, a Fudzsi-hegyhez vagy Kiotóhoz kötődik, ám 640 kilométerrel a szárazföld déli partjaitól található egy szigetcsoport, amely most került igazán a figyelem középpontjába, ez az Okinawa - írja a Daily Mail.

Okinawa
Okinawa a világ egyik híres Kék Zónája
Fotó: Unsplash

Okinawa: Fehér homok és kristálytiszta víz

A 160 szigetből álló láncolat olyan strandokat kínál, mint a Zamami-szigeten található Furuzamami Beach, amely a Karib-térséget idézi. Hasonlóan népszerű a Nishibama Haterumán vagy a Sunayama Mijakojimán. A szigeteket buja zöld erdők teszik még különlegesebbé.

A szigetek gazdag kulturális élettel bírnak: hagyományos sárkányhajó-versenyek, valamint a Rjúkjú királyok romjai és kastélyai kínálnak történelmi kalandozást. A Rjúkjú Királyság 450 éven át volt meghatározó szereplője a kelet-ázsiai kereskedelemnek.

Okinawa a világ öt Kék Zónájának egyike, ahol az emberek átlagosan jóval tovább élnek, sokan közülük 100 éves kort is megérnek. A kutatók szerint ennek oka az egészséges étrend, az aktív életmód és a stresszmentes mindennapok.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!