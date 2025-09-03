Hírlevél

Rendkívüli

Hatalmas pofon Szlovákiától Ursula von der Leyennek

kincs

2000 éves ókori kincs tartja lázban a világot

A több mint kétezer éves gyapjúból készült napkalap fennmaradása igazi csoda. Angliában most mutatták be először azt az egyedülálló ókori kincset, amely egy római katona fejét védhette a forró egyiptomi nap ellen.
A különleges kalapot még 1888-ban találták meg az egyiptomi Faiyum város közelében, az Illahun nevű ásatási helyszínen. Az ókori kincset 1911-ben adományozták a Bolton első múzeumának, ám több mint egy évszázadon át raktárban porosodott, mígnem most végre közönség elé került.

Az ókori kincs: a 2000 éves napkalap most először került kiállításra a Bolton Múzeumban.
Az ókori kincs: a 2000 éves napkalap most először került kiállításra a Bolton Múzeumban.
Fotó: Twitter/@CatImperator

Az ókori kincs útja Egyiptomtól Angliáig

Ian Trumble, a Bolton Múzeum régészeti kurátora szerint a textil fennmaradását az egyiptomi sivatag száraz klímája tette lehetővé: 

A nedvesebb területeken, például a Nílus völgyében a textíliák szinte soha nem élik túl az idő próbáját, ezért ez a darab igazi ritkaság.

A krémszínű külsővel és vörösre festett belsővel rendelkező gyapjúkalap kora 2100 és 2400 év között mozog, vagyis a görög-római korszakból származik. A szakértők úgy vélik, hogy katonák viselhették, akik a Római Birodalom hadjáratai során alkalmazkodtak az egyiptomi körülményekhez – írja a Fox News.

Mindössze két hasonló darab ismert a világon: egy Manchesterben, egy másik pedig Firenzében található. A Bolton Múzeum példányát azonban a legteljesebb és legjobb állapotban fennmaradt ókori kincsnek tartják.

A kalapot a múzeum bejáratánál állították ki, szeptembertől pedig az állandó egyiptomi kiállítás része lesz. 

A Bolton Múzeum egyébként az Egyesült Királyság legnagyobb egyiptomi textilgyűjteményével büszkélkedhet, több mint 8000 tárggyal, amelyek 7000 évet ölelnek fel.

A kalap most a gyűjtemény egyik legfőbb attrakciójává vált, a kutatók pedig további vizsgálatokkal szeretnék kideríteni, milyen gyapjúból és milyen technikával készült ez a különleges darab.

 

