2000 éves ókori kincs tartja lázban a világot

A különleges kalapot még 1888-ban találták meg az egyiptomi Faiyum város közelében, az Illahun nevű ásatási helyszínen. Az ókori kincset 1911-ben adományozták a Bolton első múzeumának, ám több mint egy évszázadon át raktárban porosodott, mígnem most végre közönség elé került.
Ian Trumble, a Bolton Múzeum régészeti kurátora szerint a textil fennmaradását az egyiptomi sivatag száraz klímája tette lehetővé:
A nedvesebb területeken, például a Nílus völgyében a textíliák szinte soha nem élik túl az idő próbáját, ezért ez a darab igazi ritkaság.
A krémszínű külsővel és vörösre festett belsővel rendelkező gyapjúkalap kora 2100 és 2400 év között mozog, vagyis a görög-római korszakból származik. A szakértők úgy vélik, hogy katonák viselhették, akik a Római Birodalom hadjáratai során alkalmazkodtak az egyiptomi körülményekhez – írja a Fox News.
Mindössze két hasonló darab ismert a világon: egy Manchesterben, egy másik pedig Firenzében található. A Bolton Múzeum példányát azonban a legteljesebb és legjobb állapotban fennmaradt ókori kincsnek tartják.
A kalapot a múzeum bejáratánál állították ki, szeptembertől pedig az állandó egyiptomi kiállítás része lesz.
A Bolton Múzeum egyébként az Egyesült Királyság legnagyobb egyiptomi textilgyűjteményével büszkélkedhet, több mint 8000 tárggyal, amelyek 7000 évet ölelnek fel.
A kalap most a gyűjtemény egyik legfőbb attrakciójává vált, a kutatók pedig további vizsgálatokkal szeretnék kideríteni, milyen gyapjúból és milyen technikával készült ez a különleges darab.