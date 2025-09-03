2000 éves ókori kincs tartja lázban a világot

A különleges kalapot még 1888-ban találták meg az egyiptomi Faiyum város közelében, az Illahun nevű ásatási helyszínen. Az ókori kincset 1911-ben adományozták a Bolton első múzeumának, ám több mint egy évszázadon át raktárban porosodott, mígnem most végre közönség elé került.

Az ókori kincs: a 2000 éves napkalap most először került kiállításra a Bolton Múzeumban.

Fotó: Twitter/@CatImperator

Az ókori kincs útja Egyiptomtól Angliáig

Ian Trumble, a Bolton Múzeum régészeti kurátora szerint a textil fennmaradását az egyiptomi sivatag száraz klímája tette lehetővé:

A nedvesebb területeken, például a Nílus völgyében a textíliák szinte soha nem élik túl az idő próbáját, ezért ez a darab igazi ritkaság.

A krémszínű külsővel és vörösre festett belsővel rendelkező gyapjúkalap kora 2100 és 2400 év között mozog, vagyis a görög-római korszakból származik. A szakértők úgy vélik, hogy katonák viselhették, akik a Római Birodalom hadjáratai során alkalmazkodtak az egyiptomi körülményekhez – írja a Fox News.

This is a 2,000-year-old felt hat that allowed Roman soldiers to keep cool from the desert heat during their conquest of Ancient Egypt.



Historians at Bolton Museum believe the head covering dates to around 30 BC, a time period of major political transition in Ancient Egypt. This… pic.twitter.com/7C6r20V2Uz — Historic Vids (@historyinmemes) August 19, 2025

Mindössze két hasonló darab ismert a világon: egy Manchesterben, egy másik pedig Firenzében található. A Bolton Múzeum példányát azonban a legteljesebb és legjobb állapotban fennmaradt ókori kincsnek tartják.

A kalapot a múzeum bejáratánál állították ki, szeptembertől pedig az állandó egyiptomi kiállítás része lesz.

A Bolton Múzeum egyébként az Egyesült Királyság legnagyobb egyiptomi textilgyűjteményével büszkélkedhet, több mint 8000 tárggyal, amelyek 7000 évet ölelnek fel.

A kalap most a gyűjtemény egyik legfőbb attrakciójává vált, a kutatók pedig további vizsgálatokkal szeretnék kideríteni, milyen gyapjúból és milyen technikával készült ez a különleges darab.