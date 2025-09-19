Mesés ókori kincseket találtak a Földközi-tenger mélyén

Ritkán bukkannak ilyen mesés ókori kincsekre, mint most a régészek.

Olasz régészek csodás ókori kincseket találtak a Földközi-tengerben

Fotó: PROCIP / Robert Harding Premium

A Szicíliai Régészeti Felügyelőség jelentette be, hogy egy ritka, bronzból készült Montefortino típusú római katonai sisakot találtak, amely kivételes épségben maradt fenn, és még az arcpajzsai is megvannak.

A szakértők szerint ez az egyik legszebb és legteljesebb példány, amelyet valaha kiemeltek a tengerből. A lelet mellett a kutatócsapat több mint 30 másik tárgyat is azonosított, köztük fegyvereket – kardokat, lándzsákat és hajítódárdákat –, amelyek az évszázadok során erősen korrodálódtak. CT-vizsgálatok segítették ezek azonosítását anélkül, hogy roncsolni kellett volna a leleteket – írja a Fox News.

Szintén izgalmasabb és érdekes felfedezés a bronzból készült hajóütköző kos, amelyen latin felirat olvasható: „Servius Sulpicius, quaestor, Gaius fia, jóváhagyta”. Ez megerősíti a kapcsolatot a római állammal, és valószínűsíti, hogy a tárgy közvetlenül egy hadihajó orráról származik, amely részt vett a döntő tengeri ütközetben.

Más ókori kincseket is keresnek

Francesco Paolo Scarpinato, Szicília kulturális örökségért felelős tanácsnoka hangsúlyozta: ezek a felfedezések nem csupán régészeti értéket képviselnek, hanem megerősítik Szicília szerepét, mint a Földközi-tenger egyik legjelentősebb történelmi és kulturális örökséggel rendelkező térsége. A helyi kormányzat további beruházásokat tervez az örökségvédelem és kutatás területén, vagyis a jövőben más ókori kincseket is keresnek a térségben. A leletek hozzájárulnak a pun háborúk történetének pontosabb megértéséhez, különösen annak fényében, hogy az aegatesi csata döntő római győzelemmel zárult, amely megpecsételte Karthágó sorsát az első pun háborúban.