Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kolléganője talált rá a fiatal színésznőre, aki megpróbált öngyilkos lenni

olíva

Mítosz vagy valóság: valóban ártalmasak az olajok a szervezetre?

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kevés olyan konyhai alapanyag van, amely körül akkora indulatok csapnak össze, mint az olajok. Van, aki szinte mindent ezekben süt, más pedig a legnagyobb ellenségként tekint rájuk, mondván: az olajok mérgezőek, hizlalnak és még a szívünket is tönkreteszik. De vajon hol húzódik a határ a tudományos tények és az internetes rémhírek között?
Link másolása
Vágólapra másolva!
olívakókuszszőlőmagomegatápanyaglenmagrepce

A közösségi médiában az elmúlt években valóságos „olajháború” zajlott le. Egyre több bejegyzés és influenszer állította: a repce-, a napraforgó- vagy a szójaolaj lassan, de biztosan mérgez minket. Sokan a „gyűlölt nyolcasról” beszélnek – repce, kukorica, gyapotmag, szőlőmag, szója, rizskorpa, napraforgó és sáfrány –, amelyeket szív- és érrendszeri betegségekkel, valamint a cukorbetegség robbanásszerű terjedésével hoznak kapcsolatba.

Az olajok között nagy különbségek vannak: az olíva szívbarát, a lenmag omega-3-ban gazdag, a kókusz pedig inkább mértékkel ajánlott.
Az olajok között nagy különbségek vannak: az olíva szívbarát, a lenmag omega-3-ban gazdag, a kókusz pedig inkább mértékkel ajánlott.
Fotó: Unsplash

Hogyan lett bűnbak az olaj?

Csakhogy a kép korántsem ennyire fekete-fehér. Az olajok valóban tartalmaznak olyan összetevőket, amelyek nagy mennyiségben problémásak lehetnek – de ugyanakkor rengeteg olyan anyagot is, amelyek bizonyítottan jótékony hatásúak.

Az olajok egyik legvitatottabb összetevője az omega-6 zsírsav. Sokan azt gondolják, hogy ez a „rossz testvér” az omega-3 mellett, amely gyulladást okoz és megbetegít. Valójában az omega-6 egy nélkülözhetetlen tápanyag, amelyet a szervezetünk nem képes előállítani, ezért a táplálékkal kell bejuttatni. Számos kutatás éppen az ellenkezőjét mutatta: az omega-6 fogyasztása csökkentheti a koleszterinszintet és védheti a szívünket.

A rendszeresen fogyasztott növényi olajok közül a repce- és a szójaolajat tartják a legkedvezőbbnek, mivel ezek kiegyensúlyozottan tartalmaznak egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírokat. Ezek a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát is csökkenthetik.

Ugyanakkor léteznek újabb kutatások, amelyek azt mutatják: bizonyos daganattípusok, például az agresszív emlőrák egyik formája „tápanyagként” használhatja fel az omega-6-ot. Ez még nem jelenti azt, hogy az olajok fogyasztása közvetlenül rákot okozna, inkább arra utal, hogy a szervezetben betöltött szerepük bonyolultabb, mint korábban gondoltuk.

Olíva vs. kókusz: tényleg minden olaj egyforma?
Fotó: Unsplash

Népszerű olajok közelről

  • Olívaolaj: a mediterrán diéta alapja, tele egyszeresen telítetlen zsírsavakkal. Rendszeres fogyasztása bizonyítottan csökkenti a szívbetegségek kockázatát, és gyulladáscsökkentő hatása is van. Salátákhoz, hideg ételekhez a legjobb, de enyhe sütéshez is használható.
  • Kókuszolaj: trendi alapanyag, de erősen telített zsírsavakban gazdag, így inkább mértékkel ajánlott. Előnye, hogy hőálló, ezért sütéshez kiváló, viszont a szívbarát hatásokban nem közelíti meg az olíva- vagy repceolajat.
  • Lenmagolaj: igazi omega-3 bomba, amely kiegyensúlyozhatja a nyugati étrend omega-6 túlsúlyát. Csak hidegen használható, mert hevítés hatására gyorsan károsodik.
  • Tökmagolaj: hazai különlegesség, antioxidánsokban gazdag, és jótékony hatással lehet a prosztata egészségére. Salátákhoz, levesekhez adva nemcsak egészséges, de különleges ízt is ad.
  • Mogyoró- és dióolaj: kevésbé elterjedtek, de szintén értékes forrásai a telítetlen zsíroknak. Ízük intenzív, ezért inkább különleges fogásokhoz használják őket.

Hogyan készül az olaj, és számít-e ez?

Az ipari előállítás során sok olaj hexán nevű oldószerrel kerül kinyerésre, amitől sok fogyasztó megijed. A szakértők szerint azonban a finomítási folyamat (tisztítás, szagtalanítás) után a káros anyagok eltűnnek a végtermékből. A hidegen sajtolt olajok ezzel szemben teljesen mechanikus úton készülnek, ezért drágábbak, de sokak szemében természetesebb és tisztább választást jelentenek – írja a BBC cikke.

Olajok a nagyító alatt: olíva, kókusz, lenmag – mit érdemes fogyasztani?
Fotó: Unsplash

A közbeszédben gyakran összemosódik az olaj és az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogalma. Valóban, a chipsek, kekszek, készételek tele vannak napraforgó- vagy szójaolajjal – de nem önmagukban az olajok, hanem a túl sok só, cukor és adalékanyag okozza a bajt. Ha ugyanezeket az olajokat salátára vagy párolt zöldségre öntjük, egészen más hatást gyakorolnak a szervezetünkre.

Az olajok megítélése tehát korántsem egyszerű. A tudomány jelenlegi állása szerint inkább előnyösek, mint ártalmasak – különösen a repce-, szója- és olívaolaj. Segíthetnek a koleszterinszint csökkentésében, javíthatják a vércukorszintet, sőt, még a testsúlyra is pozitívan hathatnak. A kókuszolaj inkább érdekesség, mint mindennapi egészségforrás, a lenmag- és tökmagolaj pedig értékes kiegészítő lehet egy tudatos étrendben.

Az olaj tehát nem ördög, de nem is csodaszer. Mint minden esetben, itt is a mértékletesség és a változatosság a kulcs.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!