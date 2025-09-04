Mítosz vagy valóság: valóban ártalmasak az olajok a szervezetre?

A közösségi médiában az elmúlt években valóságos „olajháború” zajlott le. Egyre több bejegyzés és influenszer állította: a repce-, a napraforgó- vagy a szójaolaj lassan, de biztosan mérgez minket. Sokan a „gyűlölt nyolcasról” beszélnek – repce, kukorica, gyapotmag, szőlőmag, szója, rizskorpa, napraforgó és sáfrány –, amelyeket szív- és érrendszeri betegségekkel, valamint a cukorbetegség robbanásszerű terjedésével hoznak kapcsolatba.

Az olajok között nagy különbségek vannak: az olíva szívbarát, a lenmag omega-3-ban gazdag, a kókusz pedig inkább mértékkel ajánlott.

Fotó: Unsplash

Hogyan lett bűnbak az olaj?

Csakhogy a kép korántsem ennyire fekete-fehér. Az olajok valóban tartalmaznak olyan összetevőket, amelyek nagy mennyiségben problémásak lehetnek – de ugyanakkor rengeteg olyan anyagot is, amelyek bizonyítottan jótékony hatásúak.

A rendszeresen fogyasztott növényi olajok közül a repce- és a szójaolajat tartják a legkedvezőbbnek, mivel ezek kiegyensúlyozottan tartalmaznak egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírokat. Ezek a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát is csökkenthetik.

Ugyanakkor léteznek újabb kutatások, amelyek azt mutatják: bizonyos daganattípusok, például az agresszív emlőrák egyik formája „tápanyagként” használhatja fel az omega-6-ot. Ez még nem jelenti azt, hogy az olajok fogyasztása közvetlenül rákot okozna, inkább arra utal, hogy a szervezetben betöltött szerepük bonyolultabb, mint korábban gondoltuk.

Olíva vs. kókusz: tényleg minden olaj egyforma?

Fotó: Unsplash

Népszerű olajok közelről

Olívaolaj: a mediterrán diéta alapja, tele egyszeresen telítetlen zsírsavakkal. Rendszeres fogyasztása bizonyítottan csökkenti a szívbetegségek kockázatát, és gyulladáscsökkentő hatása is van. Salátákhoz, hideg ételekhez a legjobb, de enyhe sütéshez is használható.

Kókuszolaj: trendi alapanyag, de erősen telített zsírsavakban gazdag, így inkább mértékkel ajánlott. Előnye, hogy hőálló, ezért sütéshez kiváló, viszont a szívbarát hatásokban nem közelíti meg az olíva- vagy repceolajat.

Lenmagolaj: igazi omega-3 bomba, amely kiegyensúlyozhatja a nyugati étrend omega-6 túlsúlyát. Csak hidegen használható, mert hevítés hatására gyorsan károsodik.

Tökmagolaj: hazai különlegesség, antioxidánsokban gazdag, és jótékony hatással lehet a prosztata egészségére. Salátákhoz, levesekhez adva nemcsak egészséges, de különleges ízt is ad.

Mogyoró- és dióolaj: kevésbé elterjedtek, de szintén értékes forrásai a telítetlen zsíroknak. Ízük intenzív, ezért inkább különleges fogásokhoz használják őket.

Hogyan készül az olaj, és számít-e ez?

Az ipari előállítás során sok olaj hexán nevű oldószerrel kerül kinyerésre, amitől sok fogyasztó megijed. A szakértők szerint azonban a finomítási folyamat (tisztítás, szagtalanítás) után a káros anyagok eltűnnek a végtermékből. A hidegen sajtolt olajok ezzel szemben teljesen mechanikus úton készülnek, ezért drágábbak, de sokak szemében természetesebb és tisztább választást jelentenek – írja a BBC cikke.