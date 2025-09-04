Mítosz vagy valóság: valóban ártalmasak az olajok a szervezetre?

A közösségi médiában az elmúlt években valóságos „olajháború” zajlott le. Egyre több bejegyzés és influenszer állította: a repce-, a napraforgó- vagy a szójaolaj lassan, de biztosan mérgez minket. Sokan a „gyűlölt nyolcasról” beszélnek – repce, kukorica, gyapotmag, szőlőmag, szója, rizskorpa, napraforgó és sáfrány –, amelyeket szív- és érrendszeri betegségekkel, valamint a cukorbetegség robbanásszerű terjedésével hoznak kapcsolatba.
Csakhogy a kép korántsem ennyire fekete-fehér. Az olajok valóban tartalmaznak olyan összetevőket, amelyek nagy mennyiségben problémásak lehetnek – de ugyanakkor rengeteg olyan anyagot is, amelyek bizonyítottan jótékony hatásúak.
A rendszeresen fogyasztott növényi olajok közül a repce- és a szójaolajat tartják a legkedvezőbbnek, mivel ezek kiegyensúlyozottan tartalmaznak egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírokat. Ezek a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát is csökkenthetik.
Ugyanakkor léteznek újabb kutatások, amelyek azt mutatják: bizonyos daganattípusok, például az agresszív emlőrák egyik formája „tápanyagként” használhatja fel az omega-6-ot. Ez még nem jelenti azt, hogy az olajok fogyasztása közvetlenül rákot okozna, inkább arra utal, hogy a szervezetben betöltött szerepük bonyolultabb, mint korábban gondoltuk.
Az ipari előállítás során sok olaj hexán nevű oldószerrel kerül kinyerésre, amitől sok fogyasztó megijed. A szakértők szerint azonban a finomítási folyamat (tisztítás, szagtalanítás) után a káros anyagok eltűnnek a végtermékből. A hidegen sajtolt olajok ezzel szemben teljesen mechanikus úton készülnek, ezért drágábbak, de sokak szemében természetesebb és tisztább választást jelentenek – írja a BBC cikke.
A közbeszédben gyakran összemosódik az olaj és az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogalma. Valóban, a chipsek, kekszek, készételek tele vannak napraforgó- vagy szójaolajjal – de nem önmagukban az olajok, hanem a túl sok só, cukor és adalékanyag okozza a bajt. Ha ugyanezeket az olajokat salátára vagy párolt zöldségre öntjük, egészen más hatást gyakorolnak a szervezetünkre.
Az olajok megítélése tehát korántsem egyszerű. A tudomány jelenlegi állása szerint inkább előnyösek, mint ártalmasak – különösen a repce-, szója- és olívaolaj. Segíthetnek a koleszterinszint csökkentésében, javíthatják a vércukorszintet, sőt, még a testsúlyra is pozitívan hathatnak. A kókuszolaj inkább érdekesség, mint mindennapi egészségforrás, a lenmag- és tökmagolaj pedig értékes kiegészítő lehet egy tudatos étrendben.
Az olaj tehát nem ördög, de nem is csodaszer. Mint minden esetben, itt is a mértékletesség és a változatosság a kulcs.
Az olajok egyik legvitatottabb összetevője az omega-6 zsírsav. Sokan azt gondolják, hogy ez a „rossz testvér” az omega-3 mellett, amely gyulladást okoz és megbetegít. Valójában az omega-6 egy nélkülözhetetlen tápanyag, amelyet a szervezetünk nem képes előállítani, ezért a táplálékkal kell bejuttatni. Számos kutatás éppen az ellenkezőjét mutatta: az omega-6 fogyasztása csökkentheti a koleszterinszintet és védheti a szívünket.