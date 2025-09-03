Ilyen olajokkal főzzön, ha sokáig akar élni

Az olajok egészségessége nemcsak a zsír összetételén múlik, hanem a fogyasztás módján és mennyiségén is.

Az olajok egészségesek lehetnek, ha kiegyensúlyozott étrend részeként fogyasztjuk

Fotó: CFOTO / NurPhoto

Az ultra-feldolgozott élelmiszerekben található magolajok negatív megítélése főként az egészségtelen ételekhez való társításukból fakad, nem magukból az olajokból.

Az egészségügyi kockázatok, amelyek az ultra-feldolgozott élelmiszerek fogyasztásával járnak – például a 2-es típusú cukorbetegség és a szívbetegségek megnövekedett kockázata –, inkább a túlzott keményítő-, cukor- és sóbevitelből, valamint a mesterséges adalékanyagokból erednek, nem magukból az olajokból – írja a BBC.

A magolajok – különösen a repce-, szója-, napraforgó- és kukoricaolajok – egészségesek lehetnek, ha kiegyensúlyozott étrend részeként fogyasztjuk ezeket, különösen ha nem ultra-feldolgozott ételekhez kötődnek. Dariush Mozaffarian, a massachusettsi Tufts Egyetem professzora szerint az omega-6 zsírsavak fontos egészségügyi előnyökkel járnak.

A repceolaj jelentősen csökkenti a koleszterint

Az összesen 27 vizsgálatot magában foglaló metaanalízis kimutatta, hogy a repceolaj például jelentősen csökkenti az LDL-koleszterint a napraforgóolajhoz és a telített zsírokhoz képest, míg egy másik tanulmány szerint drámai mértékben csökkentette a testtömeget, különösen a 2-es típusú cukorbetegek esetében.

Az olajok a természet egyik legegészségesebb ajándékai, tele hasznos, egészséges zsírokkal. A repceolaj példáual kiváló hatást gyakorol a vér koleszterinszintjére, és mérsékelten csökkenti a testsúlyt is. A repceolaj egészséges zsírjai, különösen az omega-6 többszörösen telítetlen zsírok, javítják a vércukorszintet, az inzulinrezisztenciát és az inzulintermelést is. Számos módja van a magolajok egészséges fogyasztásának, például salátákhoz vagy wokban készült ételekhez – mondta Mozaffarian.

A szójaolajról szintén kimutatták, hogy javítja a koleszterinszintet a telített zsírokhoz képest. Egy tanulmány szerint azoknak, akik több szójaolajat fogyasztottak, alacsonyabb volt az összes okból bekövetkező halálozás kockázata; minden napi 5 gramm fogyasztás 6 százalékkal csökkentette ezt a kockázatot.

