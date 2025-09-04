Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Búcsúlevelet is hagyott a fiatal magyar színésznő, aki megpróbált öngyilkos lenni – ez áll benne

Florida

Életveszély? Többé nem kötelező a gyerekeknek a védőoltás

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Florida állam vezetése olyan lépésre készül, amely alapjaiban rengetheti meg a közegészségügy jövőjét. A vita középpontjában a gyermekkori védőoltások állnak, és az intézkedés heves reakciókat váltott ki politikai és szakmai körökben egyaránt. Támogatói a személyes szabadság győzelmét látják benne, míg ellenzői súlyos következményekre figyelmeztetnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Floridagyerekek oltásavédőoltás

Az oltások jövőjéről szóló viták új szintre léptek Floridában, ahol Joseph Ladapo tiszti főorvos a vakcinakötelezettséget a szabadság korlátozásaként jellemezte. A kormányzó, Ron DeSantis támogatását élvező szakember szerint az embereknek kizárólag saját lelkiismeretük és meggyőződésük alapján kellene dönteniük arról, hogy beadatják-e gyermekeiknek a különböző védőoltásokat - írja a Magyar Nemzet.

oltások
Floridában vitát váltott ki az oltások eltörlése, a gyerekek jövője került a középpontba. Képünk illusztráció.
Fotó: Unsplash

Oltások körüli politikai és szakmai vita

A döntés híre azonnal heves reakciókat váltott ki. A konzervatív oltásellenes csoportok üdvözölték a bejelentést, míg a demokrata törvényhozók közegészségügyi katasztrófát emlegetnek. Az amerikai járványügyi központ korábbi adatai szerint a rutinszerű gyermekoltások milliók életét mentették meg az elmúlt évtizedekben, így a floridai irányváltás komoly aggodalmat kelt szakmai körökben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!