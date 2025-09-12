Nem ismétlődhet meg a 2023-as tragédia – omlásveszély miatt bezárták a székelyudvarhelyi iskolát

Székelyudvarhelyen két hétre online oktatásra kényszerültek az Eötvös József Szakközépiskola tanulói, miután szakértői jelentés kimondta: az iskolaépületet omlásveszély fenyegeti. Az intézmény 650 diákja számára a város vezetése igyekszik biztonságos elhelyezést találni – írja a Maszol.

Az Eötvös József Szakközépiskolát Székelyudvarhelyen omlásveszély miatt zárták be, a diákok ideiglenesen online tanulnak.

Fotó: Facebook/Eötvös József Szakközépiskola

Szakács-Pál István polgármester az Agerpresnek elmondta: a Hargita megyei tanfelügyelőséggel közösen döntöttek a távoktatás mellett. Ez idő alatt megpróbálnak hosszú távú megoldást találni a diákok elhelyezésére.

A városvezető emlékeztetett a 2023 decemberében történt tragédiára, amikor a Tamási Áron Gimnázium diákotthonának egyik fala omlott le, két diák halálát okozva. Az Eötvös József Szakközépiskola vezetése már 2016-ban jelezte az illetékeseknek az 1892-ben épült műemléképület rossz állapotát, de csak kisebb javítások történtek. Az ügyben büntetőjogi vizsgálat indult és őrizetbe vették a székelyudvarhelyi bentlakás közelében csatornázási munkálatokat végző cég ügyvezetőjét.

Megoldást keresnek az omlásveszély miatt

A 650 diák 68 településről jár az iskolába, ezért sürgős az elhelyezésük. Lehetséges megoldásként felmerült a diákotthon átalakítása tantermekké, ahol akár 20 osztályt el lehetne helyezni. Szóba került egy konténeriskola felállítása is 5–8 osztályteremmel, amelyhez Bukarest és a magyar csíkszeredai főkonzulátus segítségét kérték.

A polgármester hozzátette: a hosszú távú cél az iskola felújítása a földrengésveszélyes épületek rekonstrukciós programja keretében. A dokumentáció már elkészült, de a munkálatok akár két-három évig is eltarthatnak.