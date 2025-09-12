A titkos örömforrás, ami jobb, mint egy randipartner

Az önkielégítés teljesen természetes és biztonságos módja a szexuális feszültség levezetésének. Nincsenek káros következményei, ellenben számos pozitív hatása ismert: endorfint szabadít fel, erősíti az önbizalmat és segít felfedezni, mi nyújt örömet számunkra.
Klitorális stimuláció – ujjal vagy segédeszközzel, mely a leggyorsabb út az orgazmushoz.
Vaginális játék – ujjakkal vagy játékszerekkel, akár a G-pont felfedezésével.
Anális örömök – mindig síkosítóval, fokozatosan haladva.
Kombinált stimuláció – amikor a csikló és a hüvely egyszerre kap figyelmet, az élmény gyakran sokkal intenzívebb.
Erogén zónák felfedezése – például a mellbimbók, belső combok vagy a nyak ingerlése.
Az önkielégítés nem feltétlenül az orgazmusról szól. Sokkal inkább arról, hogy megtanuljuk, mi váltja ki belőlünk a legmélyebb örömöt. A rendszeres gyakorlás segít abban, hogy a partnerrel megélt szexuális élmények is teljesebbé váljanak, hiszen pontosabban tudjuk jelezni, mire vágyunk.
Tehát nem csak a testi öröm miatt fontos az önkielégítés. Segít oldani a szorongást, felszabadítja a boldogsághormonokat és javítja az önbizalmat. Emellett lehetőséget ad arra is, hogy jobban elfogadjuk a saját testünket, ami hosszú távon a párkapcsolati elégedettséget is növeli.