Sokkoló: közel 50 millió forintot keres pikáns képeivel ez az OnlyFans-modell

Alanna Pow egykori légiutas kísérő, aki a mindennapi munka helyett a szexi fotózás világát választotta. OnlyFans-modellként teljesen új karriert kezdett.
Alanna Pow három évig dolgozott légiutas-kísérőként, kimerítő, 14 órás műszakokat vállalva. A 22 éves lányt az utasok újra és újra felnőttmodellnek hitték, és az OnlyFans-fiókját kérték tőle – pedig akkor még nem is volt neki. A félreértések hatására úgy döntött, elindítja oldalát, amely hamarosan hihetetlen sikert hozott számára.
Ma már hárommillió követője van @alannasworld néven, és elképesztő, havi 110 000 fontot (átszámítva nagyjából 50 millió forint) keres szexi, pikáns tartalmak eladásával. Ez negyvenötszöröse annak, amit korábban a légiutas kísérői munka során keresett.
Teljesen megváltoztatta az életemet
– vallotta be.
Az utasok mindig az OnlyFans-emet kérték, még mielőtt lett volna. Azt hitték, felnőtt tartalmat készítek, a testalkatom és a nagy melleim miatt.
Alanna hangsúlyozta, hogy mindig is vonzotta a közösségi média és a fotózás világa.
Amikor elkezdtem a felnőtt platformon, elképesztő volt, mennyire könnyűnek érződött – mintha erre születtem volna
– mondta. Bár sosem hitte volna, hogy ekkora karrier vár rá, mára a szexi képekből él.
Ugyanakkor nem tagadja, hogy a „normális” munka is értékes tapasztalat volt számára.
Soha nem tudok már visszamenni ahhoz, de hálás vagyok, hogy dolgoztam normális állásban, és nem rögtön ebbe csöppentem
– magyarázta. Hozzátette, hogy a légiutas kísérői munka kimerítő volt, olykor havi 140 órát dolgozott.
Most azonban már teljesen más életet él, és OnlyFans-modellként elégedetten építi jövedelmező karrierjét.
Erről a nagyszerű hírről a Daily Star számolt be, akiktől azt is megtudhattuk korábban: Hogy egy nő brutálisan megtámadott egy ártatlan kukásautót.
Alanna döntésével nemcsak az ő, de sokmillió ember élete is megváltozott. Akik eddig akartak tőle erotikus tartalmakat látni, azóta megtehetik. És szerencsére azok is megtehetik ezt, akik eddig még nem hallottak a hölgyeményről, hiszen több mint egymillió lelkes rajongóval rendelkezik, ami igencsak komoly szám...