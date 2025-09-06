Sokkoló: közel 50 millió forintot keres pikáns képeivel ez az OnlyFans-modell

Alanna Pow egykori légiutas kísérő, aki a mindennapi munka helyett a szexi fotózás világát választotta. OnlyFans-modellként teljesen új karriert kezdett.

OnlyFans-modellé változott a szexi légiutas kísérő

OnlyFans-modellként új karriert épített

Alanna Pow három évig dolgozott légiutas-kísérőként, kimerítő, 14 órás műszakokat vállalva. A 22 éves lányt az utasok újra és újra felnőttmodellnek hitték, és az OnlyFans-fiókját kérték tőle – pedig akkor még nem is volt neki. A félreértések hatására úgy döntött, elindítja oldalát, amely hamarosan hihetetlen sikert hozott számára.

Ma már hárommillió követője van @alannasworld néven, és elképesztő, havi 110 000 fontot (átszámítva nagyjából 50 millió forint) keres szexi, pikáns tartalmak eladásával. Ez negyvenötszöröse annak, amit korábban a légiutas kísérői munka során keresett.

Teljesen megváltoztatta az életemet

– vallotta be.

Az utasok mindig az OnlyFans-emet kérték, még mielőtt lett volna. Azt hitték, felnőtt tartalmat készítek, a testalkatom és a nagy melleim miatt.

Alanna hangsúlyozta, hogy mindig is vonzotta a közösségi média és a fotózás világa.

Amikor elkezdtem a felnőtt platformon, elképesztő volt, mennyire könnyűnek érződött – mintha erre születtem volna

– mondta. Bár sosem hitte volna, hogy ekkora karrier vár rá, mára a szexi képekből él.

Ugyanakkor nem tagadja, hogy a „normális” munka is értékes tapasztalat volt számára.

Soha nem tudok már visszamenni ahhoz, de hálás vagyok, hogy dolgoztam normális állásban, és nem rögtön ebbe csöppentem

– magyarázta. Hozzátette, hogy a légiutas kísérői munka kimerítő volt, olykor havi 140 órát dolgozott.

Most azonban már teljesen más életet él, és OnlyFans-modellként elégedetten építi jövedelmező karrierjét.

