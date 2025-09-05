Mutatjuk a szűz OnlyFans-modellt, aki több milliárdot keres erotikus fotóival

Az OnlyFans-modell, Sophie Rain példátlan sikert aratott: másfél év alatt 82 millió dollárt (27 milliárd forint) keresett. A fiatal szexi modell bevételei a sportvilág legnagyobb neveihez mérhetők.

Nem mindenki hiszi el Sophie Rainnek, hogy önzetlenül jótékonykodott az OnlyFans-vagyonából

Fotó: Sophie Rain / Instagram / https://www.instagram.com/sophieraiin/p/C7e49d7CmDr/

Egy szűz OnlyFans-modell varázslatos milliói

Sophie Rain, az OnlyFans-modell, 2023 májusában kezdett posztolni, és alig másfél év alatt 82 millió dollárt keresett.

Senki sem hiszi el nekem – kiáltotta fel –, pedig nagyon is igaz.

A fiatal szexi modell bevételei olyan szintre emelték, hogy már az NBA-legenda, LeBron James jövedelméhez hasonlítják.

A rengeteg pénz azonban szorongással is jár. Sophie Rain elmondta, hogy nagyon ideges, mert fél, hogy ezt a sok pénzt egyszer elveszíti...

Az OnlyFans-modell hangsúlyozta, hogy bár sokan tévesen pornószínésznőnek hiszik, ő még mindig szűz.

Nagyon visszafogott tartalmat készítek az OnlyFansen

– magyarázta –,

és így is lehet pénzt keresni.

A vallásos neveltetés és a szoros kapcsolat az egyházzal segített neki megőrizni az egyensúlyt hitében és tartalomgyártása között – írja az Eonline.com