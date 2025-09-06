Egy népszerű OnlyFans-modell szokatlan ajánlattal állt elő: hatalmas jutalmat fizet annak, aki segít neki megtalálni élete párját. A 33 éves Aella ugyanis úgy érzi, bár sokan udvarolnak neki, a „tökéletes férfi” megtalálása eddig lehetetlen küldetésnek bizonyult – írja a New York Post.

Busás jutalom üti annak a markát, aki férjet talál az OnlyFans-modellnek

Fotó: Unsplash

A fiatal OnlyFans-modell saját oldalán jelentette be, hogy százezer dollárt – 33 millió forint – fizet annak, aki bemutatja neki jövendőbeli férjét.

Az internetes celeb saját bevallása szerint furcsa személyiség, és bár sok férfi szeretne vele kapcsolatot, ő csak nagyon kevés emberrel tudná elképzelni a házasságot. Aella szerint a tökéletes férfi anyagilag független, nyitott gondolkodású, és mindenképpen szeretne gyereket.