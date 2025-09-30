Önvezető autó miatt került bajba a rendőrség, akik tehetetlenek

A San Bruno-i rendőrség egy ittas vezetés ellenőrző akció során állította félre a teljesen automatizált járművet, egy önvezető autót, amely a piros lámpánál tiltott U-kanyart hajtott végre. A hivatalos közlemény szerint „mivel nem volt emberi sofőr, nem tudtunk bírságot kiállítani, a cégjegyzékünkben nincs ‘robot’ rubrika”. A hatóságok jelezték a problémát a Waymo felé, remélve, hogy a jövőben a rendszer nem követ el hasonló szabályszegést.

Waymo önvezető autó okozott zavart a közlekedésben

Fotó: ROBIN UTRECHT / ANP MAG / AFP

Waymo közleménye szerint a Waymo Driver nevű önvezető rendszer célja a közlekedési szabályok betartása, és a cég elkötelezett a közúti biztonság folyamatos javítása mellett.

Az eset jól mutatja, mennyire új helyzeteket teremtenek az önvezető autók a jogalkotás és a közlekedésbiztonság számára.

Az önvezető autó és a szabályozás kihívásai

A kaliforniai törvényhozás már lépéseket tett: Gavin Newsom kormányzó tavaly aláírta azt a törvényt,

amely lehetővé teszi a rendőrök számára, hogy „nem megfelelőségi értesítést” állítsanak ki, ha egy önvezető autó megszegi a szabályokat.

A jogszabály 2026. júliusában lép hatályba, és kötelezővé teszi a cégek számára egy sürgősségi vonal létrehozását, ahol a hatóságok azonnal intézkedhetnek az autonóm járművek elmozdításáról.

A Waymo 2009. óta fejleszti autonóm autóit a Google X laborjában, és bár a technológia ígéretes, a cég korábban már szembesült problémákkal:

idén több mint 1200 járművet hívtak vissza szoftverhiba miatt,

és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hatóság is vizsgálatot indított a Waymo járművei miatt.

Az eset egyértelműen jelzi, hogy az önvezető autók világában új szabályozásra és folyamatos fejlesztésre van szükség, miközben a hatóságoknak is meg kell tanulniuk kezelni az automatizált közlekedés okozta kihívásokat.

