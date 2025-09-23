Jönnek az önvezető autóbuszok: ingyen utazhat egész októberben

Szeptember közepétől egy spanyol fejlesztésű önvezető busz közlekedik Madridban, a Casa de Campo területén. A projektet a Városi Közlekedési Vállalat (EMT) és a Galíciai Autóipari Technológiai Központ (CTAG) közösen valósítja meg. A jármű 12 utas szállítására alkalmas, hétköznapokon 12 és 17 óra között egy 1,8 kilométeres körpályán közlekedik, hat megállót érintve. Az utazás jelenleg ingyenes, az Európai Mobilitási Hét keretében egészen október végéig kipróbálható.

Forradalom a közlekedésben: önvezető busz szállítja az utasokat Madridban

Az első utasok már beszámoltak élményeikről: sokan izgalmasnak és biztonságosnak találták az élményt, a közlekedési vállalat dolgozói pedig büszkén emelték ki, hogy részt vehetnek egy úttörő projektben.

Hogyan működik az önvezető busz?

A jármű 100%-ban elektromos és hálózatba kapcsolt rendszerrel működik. A fejlesztés során Galíciában integrálták a LIDAR-érzékelőket, kamerákat, GPS-t és a központi feldolgozóegységet, amely a busz „agyaként” funkcionál. Az önvezető busz képes érzékelni a közlekedési lámpákat, gyalogosokat, kerékpárosokat, sőt még állatokat is, és ezek alapján önálló döntéseket hoz gyorsításról, fékezésről vagy kanyarodásról.

Ön fel merne szállni?

A rendszer 4. szintű automatizálással működik, ugyanakkor minden járaton tartózkodik egy biztonsági operátor, aki vészhelyzetben kézi vezérlést vehet át.

Megoldás a sofőrhiányra?

Bár Madridban jelenleg nincs munkaerőhiány a buszvezetők körében,

Európa számos más országában komoly gondot okoz a járművezetők hiánya.

Az önvezető busz technológiája részben erre kínálhat megoldást: kiegészítheti a hagyományos tömegközlekedést, és javíthatja a biztonságot, valamint a hatékonyságot.

Az EMT szóvivője hangsúlyozta: a cél nem a sofőrök teljes kiváltása, hanem a városi közlekedés kiegészítése és a legkritikusabb területeken való segítségnyújtás.