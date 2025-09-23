Hírlevél

Jönnek az önvezető autóbuszok: ingyen utazhat egész októberben

51 perce
A jövő közlekedése közelebb van, mint gondolnánk: Madridban mutatták be Spanyolország első teljesen autonóm, elektromos buszát. Az önvezető busz nemcsak technológiai újítást jelent, hanem megoldást kínálhat az Európában egyre súlyosabb sofőrhiány problémájára is.
Szeptember közepétől egy spanyol fejlesztésű önvezető busz közlekedik Madridban, a Casa de Campo területén. A projektet a Városi Közlekedési Vállalat (EMT) és a Galíciai Autóipari Technológiai Központ (CTAG) közösen valósítja meg. A jármű 12 utas szállítására alkalmas, hétköznapokon 12 és 17 óra között egy 1,8 kilométeres körpályán közlekedik, hat megállót érintve. Az utazás jelenleg ingyenes, az Európai Mobilitási Hét keretében egészen október végéig kipróbálható.

önvezető busz - MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 15: Spain launches its first driverless electric bus project, with the autonomous vehicle making its trial run at the Casa de Campo park in Madrid, Spain, on September 15, 2025. The initiatives will be introduced by the Madrid regional government to promote eco-friendly and sustainable public transport during European Mobility Week that will be held from September 16 to 22. Senhan Bolelli / Anadolu (Photo by Senhan Bolelli / Anadolu via AFP)
Forradalom a közlekedésben: önvezető busz szállítja az utasokat Madridban
Fotó: AFP / SENHAN BOLELLI / ANADOLU

Az első utasok már beszámoltak élményeikről: sokan izgalmasnak és biztonságosnak találták az élményt, a közlekedési vállalat dolgozói pedig büszkén emelték ki, hogy részt vehetnek egy úttörő projektben.

Hogyan működik az önvezető busz?

A jármű 100%-ban elektromos és hálózatba kapcsolt rendszerrel működik. A fejlesztés során Galíciában integrálták a LIDAR-érzékelőket, kamerákat, GPS-t és a központi feldolgozóegységet, amely a busz „agyaként” funkcionál. Az önvezető busz képes érzékelni a közlekedési lámpákat, gyalogosokat, kerékpárosokat, sőt még állatokat is, és ezek alapján önálló döntéseket hoz gyorsításról, fékezésről vagy kanyarodásról.

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 15: Spain launches its first driverless electric bus project, with the autonomous vehicle making its trial run at the Casa de Campo park in Madrid, Spain, on September 15, 2025. The initiatives will be introduced by the Madrid regional government to promote eco-friendly and sustainable public transport during European Mobility Week that will be held from September 16 to 22. Senhan Bolelli / Anadolu (Photo by Senhan Bolelli / Anadolu via AFP)
Ön fel merne szállni?
Fotó: AFP / SENHAN BOLELLI / ANADOLU

A rendszer 4. szintű automatizálással működik, ugyanakkor minden járaton tartózkodik egy biztonsági operátor, aki vészhelyzetben kézi vezérlést vehet át.

Megoldás a sofőrhiányra?

Bár Madridban jelenleg nincs munkaerőhiány a buszvezetők körében, 

Európa számos más országában komoly gondot okoz a járművezetők hiánya.

 Az önvezető busz technológiája részben erre kínálhat megoldást: kiegészítheti a hagyományos tömegközlekedést, és javíthatja a biztonságot, valamint a hatékonyságot.

Az EMT szóvivője hangsúlyozta: a cél nem a sofőrök teljes kiváltása, hanem a városi közlekedés kiegészítése és a legkritikusabb területeken való segítségnyújtás.

 

