Ez az optikai illúzió mindenkit átver, még a tudomány sem tudja megmagyarázni

Az optikai illúziók mindig nagy hatást gyakoroltak az emberekre, de a Poggendorff-illúzió különösen rejtélyesnek számít. A jelenség során két kör részlete tűnik el egy sáv mögött, a jobb oldali kisebbnek látszik, mint a bal oldali – ám valójában ugyanannak a körnek a részei. Ha a sáv eltűnik, azonnal kiderül, hogy egyetlen összefüggő körvonalról van szó - írja a Focus.

Ez az optikai illúzió még a tudósokat is tanácstalanná teszi

Fotó: YouTube/Graphic Design

Optikai illúzió, amit még a tudomány sem tud megmagyarázni

Az optikai csalódást Johann Christian Poggendorff fedezte fel 1860-ban. Akkor egy vonal tűnt kettévágottnak egy sáv mögött, mintha két különálló szakaszról lett volna szó. Azóta a jelenség számos formában ismert, köztük a körökkel illusztrált változatban is.

Bár több elmélet is született, a pontos magyarázat máig hiányzik. Az egyik feltételezés szerint a szemünk tévesen méri fel a vonalak és a sáv közötti szögeket. Ez a torzítás okozza, hogy az ábrát hibásan értelmezzük, és a két rész különböző nagyságúnak tűnik.

Ha szeretne még többet olvasni az optikai illúzióról, az Origo oldalán megteheti.