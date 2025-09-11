Letaszították Muskot az élről, barátja előzte meg

Az Oracle társalapítója, Larry Ellison rövid időre a világ leggazdagabb embere lett, miután a cég részvényei közel 40 százalékot ugrottak az amerikai tőzsdén. Az Oracle piaci értéke ezzel elérte a 960 milliárd dollárt (355,2 milliárd forint), amely Ellison 41 százalékos részesedését 393 milliárd dollárra (145 410 milliárd forint) értékelte – ezzel egy hajszállal megelőzve Elon Musk 384 milliárdos (141 840 milliárd Ft) vagyonát - írja a Guardian.

Larry Ellison vagyonát az Oracle részvényeinek ugrásszerű emelkedése repítette a világ leggazdagabbjai közé. Fotó: TORU YAMANAKA / AFP

A lendület azonban nem tartott sokáig: a kereskedés végére a részvények 36 százalékos pluszban zártak, így Ellison vagyona visszaesett 378 milliárdra, (139 860 milliárd Ft) Musk pedig újra visszavette az első helyet.

Oracle, Tesla, sziget és X – Ellison vagyonbirodalma messze túlmutat a szoftvercégen

Oracle számos területen erősítette pozícióját, különösen az AI-cégek felől érkező felhőszolgáltatási kereslet miatt.

Az Oracle adatközpontjai a ChatGPT fejlesztője, az OpenAI és más mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatok számára is kulcsfontosságú erőforrást biztosítanak.

Larry Ellison vagyonát nemcsak az Oracle táplálja: részesedéssel bír a Teslában, tulajdonosa egy hawaii szigetnek, valamint a híres Indian Wells tenisztornának. Elon Muskhoz szoros baráti szálak fűzik, sőt, egy milliárd dollárral támogatta a Twitter (ma X) felvásárlását is.

A két milliárdos közötti verseny tovább fokozódhat, hiszen az Oracle és a Tesla is nagyban profitálhat a mesterséges intelligencia és az elektromos autók iránti globális keresletből.

