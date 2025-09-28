Hírlevél

Ausztrália

Egyedülálló orchidea, amely teljes életét a föld alatt tölti

Kevés olyan titokzatos növény létezik, mint az orchidea, amely Ausztrália földje alatt rejtőzik. A Rhizanthella gardneri nevű földalatti orchidea egyedülálló módon teljes életciklusát a talajban éli le – virágzik, csírázik és magot hoz anélkül, hogy valaha a felszínre törne.
Ausztráliatermészetbotanika

A föld alatti orchidea az egyetlen ismert növény, amely teljes életciklusát a talajban éli: ott csírázik, fejlődik, virágzik és hoz magot. A túlélését egy különleges háromszoros kapcsolat biztosítja: a Melaleuca bokor, egy fehér fonalas gomba és maga az orchidea összekapcsolódása. A gomba közvetíti a tápanyagokat a bokor és az orchidea között, így alakítva ki egyedülálló ökoszisztémát - írja a BBC.

orchidea
Az orchidea, amelyet a világ szinte soha nem lát (A kép illusztráció!)
Fotó:  Pexels 

Veszélyben a világ legritkább orchideája

Az éghajlatváltozás, a tűzesetek és a természetes élőhelyek pusztulása miatt az orchidea fennmaradása kritikus ponthoz érkezett. Előfordul, hogy egy-egy évben alig néhány példányt, vagy egyet sem találnak a vadonban. A tudósok figyelmeztetnek: ha a tűzesetek túl gyakoriak lesznek, a gombák és bokrok nem tudnak időben regenerálódni, így az orchidea végleg eltűnhet.

Kingsley Dixon professzor és kutatócsapata már a 90-es években próbálkozott az orchidea mesterséges nevelésével, de akkor a kísérlet kudarccal végződött. Most újra nekiláttak a feladatnak: laborban nevelik a szükséges Melaleuca bokrokat, élesztik újra a gombákat, és megpróbálják az orchidea magjait biztonságban kicsíráztatni. Ez lehet az egyetlen módja annak, hogy a faj fennmaradjon.

Az orchidea jövője bizonytalan

A föld alatti orchidea a természet törékenységének szimbóluma lett.

 Egyetlen láncszem kiesése a rendszerből az egész faj pusztulását jelenti. A tudósok, önkéntesek és természetvédők munkája most azon múlik, hogy sikerül-e új otthont teremteni a világ legrejtélyesebb orchideájának – mielőtt végleg eltűnne a föld alól.

 

