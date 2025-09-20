Óriásbabák születnek: a TikTok imádja, az orvosok viszont aggódnak

Az óriásbabák születése ma már nem ritka: minden tizedik újszülött a normálisnál nagyobb súllyal jön világra. A szakértők szerint ez a szám évtizedek óta növekszik, amely komoly egészségügyi problémákkal is járhat – írja a Daily Mail.

Az óriásbabák születése az anyáknak és a gyermeknek is kockázatot jelent

Fotó: Unsplash

Óriásbabák: új szülészeti kihívás

TikTokon a #BigBaby trend hódít, ahol anyák büszkén mutatják meg hatalmas babáikat, akik sokszor akkora méretekkel rendelkeznek, mint egy egyéves gyermek. Bár a videók milliós nézettséget hoznak, az orvosok szerint a jelenség mögött komoly kockázatok húzódnak meg.

Mi okozza a babák növekvő méretét?

A jelenséget a szakértők makroszómiának nevezik, amely akkor áll fenn, ha az újszülött meghaladja a 4 kilogrammot. A kutatások szerint a háttérben főként két tényező áll: a növekvő elhízás a szülők körében valamint a rohamosan terjedő terhességi cukorbetegség. A betegség gyakran tünetmentes, ezért sok esetben nem ismerik fel időben, pedig súlyos szövődményeket okozhat a szülés során.

Milyen veszélyeket rejt a makroszómia?

Az óriásbabák születése gyakran nehezebb, hosszabb és komplikáltabb szülést jelent. Gyakoribb a császármetszés és a szülési sérülések előfordulása. A babáknál nagyobb a kockázata a születési fulladásnak, idegsérüléseknek és a későbbi betegségeknek, például a cukorbetegségnek, a magas vérnyomásnak és az asztmának. Az anyák számára pedig négyszeresére nő a későbbi cukorbetegség kialakulásának esélye.

A jó hír, hogy a makroszómia megelőzhető. A szakértők szerint a rendszeres mozgás, a tudatos táplálkozás és a kockázatok korai felismerése jelentősen csökkenti a veszélyt.

