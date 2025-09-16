Hírlevél

Gigászi tök nőtt egy házaspár kertjében, három elefánt súlyával is felér

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Egy brit házaspár egy hatalmas, 390 kilós tököt termesztett és nevelt fel Ashteadben, ami szinte már túlnőtte a kertjüket. Az óriástök akkora lett, hogy a súlya három afrikai elefántbébit is felülmúl.
A pár ugyan bízott a sikerben, de ekkora méretre álmukban sem számítottak. Most azon törik a fejüket, hogyan szállítsák el az óriástököt a malverni országos versenyre írja a Daily Mail.

óriástök
Ez a 320 kilogrammos óriástök Oliver Langheim németországi birtokán termett
Fotó: AFP/Patrick Pleul

A tök atlanti óriásfajta, amely arról ismert, hogy hatalmas méretűre növi ki magát. A kertjükben korábban paradicsomot, póréhagymát és krumplit is termesztettek, de most minden figyelem az óriástökre összpontosul. Érdekesség, hogy van egy másik példányuk is, amely fél tonna körüli súlyt nyom.

A Guinness-rekordot jelenleg egy amerikai tök tartja, amely több mint 1,2 tonnás volt. Az óriástököt egy kaliforniai tanár termesztette. A brit csúcsot tavaly az iker Paton fivérek döntötték meg, akik egy autónyi súlyú példányt neveltek. Ők naponta órákat áldoztak a gondozásra, és végül külön daruval kellett a mérlegre emelniük a termést. A malverni őszi show-n idén is óriási figyelem övezi majd kié lesz az ország legnagyobb tökje.

Székelyföldön is teremnek gigantikus méretű tökök

Székelyföldön is született már rekord, egy 300 kilogrammos tököt nevelt családjával egy gyergyói férfi. A férfi éveket áldozott a töktermesztésre. Elsőre egy 50 kilós tököt nevelt, ezt követte egy 98 kilogrammos, majd pedig egy 252 kilós termett a kertjében. Két éve a 300 kilós tök mellett sikerült még felnevelnie egy 199 kilóst és egy 295 kilóst is.

 

 

