Gigászi tök nőtt egy házaspár kertjében, három elefánt súlyával is felér

A pár ugyan bízott a sikerben, de ekkora méretre álmukban sem számítottak. Most azon törik a fejüket, hogyan szállítsák el az óriástököt a malverni országos versenyre – írja a Daily Mail.
A tök atlanti óriásfajta, amely arról ismert, hogy hatalmas méretűre növi ki magát. A kertjükben korábban paradicsomot, póréhagymát és krumplit is termesztettek, de most minden figyelem az óriástökre összpontosul. Érdekesség, hogy van egy másik példányuk is, amely fél tonna körüli súlyt nyom.
A Guinness-rekordot jelenleg egy amerikai tök tartja, amely több mint 1,2 tonnás volt. Az óriástököt egy kaliforniai tanár termesztette. A brit csúcsot tavaly az iker Paton fivérek döntötték meg, akik egy autónyi súlyú példányt neveltek. Ők naponta órákat áldoztak a gondozásra, és végül külön daruval kellett a mérlegre emelniük a termést. A malverni őszi show-n idén is óriási figyelem övezi majd kié lesz az ország legnagyobb tökje.
Székelyföldön is született már rekord, egy 300 kilogrammos tököt nevelt családjával egy gyergyói férfi. A férfi éveket áldozott a töktermesztésre. Elsőre egy 50 kilós tököt nevelt, ezt követte egy 98 kilogrammos, majd pedig egy 252 kilós termett a kertjében. Két éve a 300 kilós tök mellett sikerült még felnevelnie egy 199 kilóst és egy 295 kilóst is.