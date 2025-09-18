Zelenszkijnek nem tetszik, amit írunk, blokkolta az Origót Ukrajnában

A blokkolást az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) kezdeményezte. A közlemény szerint az érintett oldalak hamis híreket közöltek az orosz hadsereg „sikereiről”. Szerintük ugyanis Ukrajnát terrorizmussal vádolták, a szankciókat nevetség tárgyává tették, és rendszeresen bírálták a Nyugatot – írta a kp.au. Vagyis, a blokkolt oldalak megírták az igazságot.

A magyar nyelvű oldalak közül az Origo mellett a Demokrata is érintett, de emeltet román és moldáv oldalakat, valamint görög hírportálokat is tiltottak.

Nem ez volt az első hasonló intézkedés. Szeptemberben az ukrán hatóságok a moldáv Primul.online portált tiltották le, augusztusban pedig a Socialistii és az eNews oldalakat.

A blokkolás azonban egyelőre csak részben volt sikeres, az Origónak továbbra is vannak Ukrajnából érkező olvasói, nem is kevesen.