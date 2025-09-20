Féltek, hogy visszatérnek a rettegett gyilkosok – megszólaltak a brutális támadás túlélői

Hírlevél

Kardszárnyú delfinek többször is nekicsapódtak egy jachtnak Portugália partjainál, a túlélők most meséltek a gyilkos bálnákkal vívott harcról. Újabb brutális orka támadás rázta meg az Atlanti-óceán hullámait.
Egy norvég fiatalokból és kapitányukból álló legénység életveszélybe került, amikor hajójukat gyilkos bálnák támadták meg a tengeren. A túlélők beszámolója szerint az orka támadás olyan erőteljes volt, hogy a jacht irányíthatatlanná vált, és percekig a pusztulás szélén imbolygott.

Nem először fordul elő a tengeren az orka támadás, Kardszárnyú delfinek támadása ne melőször fordul elő a tengeren, This picture shows a male killer whale (Orcinus Orca) swimming near Skjervoy Fjord, in northern Norway within the Arctic Circle, on November 15, 2024. Dozens of killer whales and their family clans including calves, follow millions of hearings gathering in the northern Norway fjords from October to January, to eat them. Increasingly frequent and northerly sightings suggest that the iconic black and white member of the dolphin family, whose males can grow up to eight metres (26 feet) long and weigh six tonnes, eating about 50 to 70 kg of hearings per day, is learning to adapt also to the newly melted waters of the Arctic Ocean. (Photo by Olivier MORIN / AFP)
Nem először fordul elő a tengeren az orka támadás
Fotó: OLIVIER MORIN / AFP

Orka támadás a tengeren: így élték túl a jacht utasai

A norvég legénység most számolt be arról, hogyan élték túl a brutális orka támadást Portugália partjainál. A Nova Vida nevű jachtjukon hajóztak a tengeren, amikor a kardszárnyú delfinek hirtelen nekicsapódtak a hajótestnek és a kormánylapátnak. A kormánykerék vadul forgott, a hajó irányíthatatlanná vált, és a fedélzeten pánik tört ki.

A kutatók is alig hittek a szemüknek, amikor meglátták, mit csinálnak a kardszárnyú delfinek.

A túlélők szerint a jacht remegett, mintha szétszakadna. A gyilkos bálnák újra és újra nekirohantak, miközben a matrózok kétségbeesetten ecetet öntöttek a vízbe, abban bízva, hogy elriasztják a tengeri ragadozókat. A hajó körbe-körbe fordult, miközben egy hatméteres állat suhant el közvetlenül mellettük.

Fiatalon halt meg fogságban – sosem ismerte a szabadságot

Kardszárnyú delfinek roncsolták a hajót

Az orka támadás percekig tartott, a kormánylapát súlyosan megsérült, és a jacht irányítás nélkül sodródott a tengeren. Végül a raj odébbállt, és egy közeli turistahajót vett célba, amely rövid időn belül elsüllyedt. Az öt utast sikerült kimenteni, de a norvég legénység másfél órán át várakozott, félve, hogy a gyilkos bálnák visszatérnek.

A Nova Vida vész-kormányának felszerelésével tudtak csak visszajutni a kikötőbe. Bár a hajó hetekig nem lesz újra vízre bocsátható, a túlélők számára az orka támadás maradandó élmény: közvetlen szembesülés a tengerek legfélelmetesebb ragadozóival – írja a Daily Mail.

 

