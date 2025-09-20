Féltek, hogy visszatérnek a rettegett gyilkosok – megszólaltak a brutális támadás túlélői

Egy norvég fiatalokból és kapitányukból álló legénység életveszélybe került, amikor hajójukat gyilkos bálnák támadták meg a tengeren. A túlélők beszámolója szerint az orka támadás olyan erőteljes volt, hogy a jacht irányíthatatlanná vált, és percekig a pusztulás szélén imbolygott.

Nem először fordul elő a tengeren az orka támadás

Orka támadás a tengeren: így élték túl a jacht utasai

A norvég legénység most számolt be arról, hogyan élték túl a brutális orka támadást Portugália partjainál. A Nova Vida nevű jachtjukon hajóztak a tengeren, amikor a kardszárnyú delfinek hirtelen nekicsapódtak a hajótestnek és a kormánylapátnak. A kormánykerék vadul forgott, a hajó irányíthatatlanná vált, és a fedélzeten pánik tört ki.

A kutatók is alig hittek a szemüknek, amikor meglátták, mit csinálnak a kardszárnyú delfinek.

A túlélők szerint a jacht remegett, mintha szétszakadna. A gyilkos bálnák újra és újra nekirohantak, miközben a matrózok kétségbeesetten ecetet öntöttek a vízbe, abban bízva, hogy elriasztják a tengeri ragadozókat. A hajó körbe-körbe fordult, miközben egy hatméteres állat suhant el közvetlenül mellettük.

Kardszárnyú delfinek roncsolták a hajót

Az orka támadás percekig tartott, a kormánylapát súlyosan megsérült, és a jacht irányítás nélkül sodródott a tengeren. Végül a raj odébbállt, és egy közeli turistahajót vett célba, amely rövid időn belül elsüllyedt. Az öt utast sikerült kimenteni, de a norvég legénység másfél órán át várakozott, félve, hogy a gyilkos bálnák visszatérnek.

A Nova Vida vész-kormányának felszerelésével tudtak csak visszajutni a kikötőbe. Bár a hajó hetekig nem lesz újra vízre bocsátható, a túlélők számára az orka támadás maradandó élmény: közvetlen szembesülés a tengerek legfélelmetesebb ragadozóival – írja a Daily Mail.