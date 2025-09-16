Döbbenetes videón, ahogy gyilkos bálnák felborítanak egy hajót

A portugál hatóságok szombaton két külön támadásról számoltak be, amelyeket kardszárnyú delfinek hajtottak végre turistahajók ellen. Az újabb orkatámadás ismét ráirányította a figyelmet a térségben egyre gyakoribbá váló incidensekre.

Orkatámadás történt - Fotó: OLIVIER MORIN / AFP

A brutális orkatámadásban gyilkos bálnák is részt vettek

Az elmúlt hétvégén két vitorlás került bajba a portugál partok közelében, miután kardszárnyú delfinek támadtak rájuk. A hatóságok beszámolója szerint a tengeri ragadozók olyan erővel ütköztek a hajóknak, hogy azok végül elsüllyedtek. A gyorsan reagáló mentőegységeknek köszönhetően minden utast sikerült kimenteni.

Meglepő viselkedést mutatnak a gyilkos bálnák.

Az első támadás szombaton kora délután történt a Fonte da Telha strand közelében.

Öt embert kellett kimenteni, akik a hajó elsüllyedése után egy másik turistahajóra menekültek át.

A jelenlévők szerint a kardszárnyú delfinek többször is nekicsapódtak a vitorlásnak, amely végül nem bírta a terhelést.

Röviddel később egy másik, négyfős legénység számolt be hasonló orkatámadásról a Cascais-öbölben.

Bár hajójukat sikerült biztonságban kikötőbe vontatni, a támadás ereje egyértelműen jelezte, hogy a térségben egyre nő a veszély.

A portugál tengeri hatóság hangsúlyozta: az utóbbi években megszaporodtak az esetek, amikor kardszárnyú delfinek – más néven orkáknak – csapnak le vitorlásokra. Bár a támadások eddig nem követeltek emberéletet, az elsüllyesztették hajók és a pánikba esett utasok drámai helyzeteket teremtettek – írja a CBS News.