Döbbenetes videón, ahogy gyilkos bálnák felborítanak egy hajót

Elképesztő felvétel: két vitorlás legénységét kellett kimenteni szombaton, miután orkatámadás érte hajóikat Portugália partjainál. A kardszárnyú delfinek a Lisszabonhoz közeli vizeken csaptak le, és elsüllyesztették a vitorlásokat, ám a szerencsére mindenkit sikerült biztonságba helyezni.
A portugál hatóságok szombaton két külön támadásról számoltak be, amelyeket kardszárnyú delfinek hajtottak végre turistahajók ellen. Az újabb orkatámadás ismét ráirányította a figyelmet a térségben egyre gyakoribbá váló incidensekre.

Orkatámadás, This picture shows a male killer whale (Orcinus Orca) swimming near Skjervoy Fjord, in northern Norway within the Arctic Circle, on November 15, 2024. Dozens of killer whales and their family clans including calves, follow millions of hearings gathering in the northern Norway fjords from October to January, to eat them. Increasingly frequent and northerly sightings suggest that the iconic black and white member of the dolphin family, whose males can grow up to eight metres (26 feet) long and weigh six tonnes, eating about 50 to 70 kg of hearings per day, is learning to adapt also to the newly melted waters of the Arctic Ocean. (Photo by Olivier MORIN / AFP)
Orkatámadás történt - Fotó: OLIVIER MORIN / AFP

A brutális orkatámadásban gyilkos bálnák is részt vettek

Az elmúlt hétvégén két vitorlás került bajba a portugál partok közelében, miután kardszárnyú delfinek támadtak rájuk. A hatóságok beszámolója szerint a tengeri ragadozók olyan erővel ütköztek a hajóknak, hogy azok végül elsüllyedtek. A gyorsan reagáló mentőegységeknek köszönhetően minden utast sikerült kimenteni.

Meglepő viselkedést mutatnak a gyilkos bálnák.

Az első támadás szombaton kora délután történt a Fonte da Telha strand közelében. 

Öt embert kellett kimenteni, akik a hajó elsüllyedése után egy másik turistahajóra menekültek át.

 A jelenlévők szerint a kardszárnyú delfinek többször is nekicsapódtak a vitorlásnak, amely végül nem bírta a terhelést.

Röviddel később egy másik, négyfős legénység számolt be hasonló orkatámadásról a Cascais-öbölben. 

Bár hajójukat sikerült biztonságban kikötőbe vontatni, a támadás ereje egyértelműen jelezte, hogy a térségben egyre nő a veszély.

A portugál tengeri hatóság hangsúlyozta: az utóbbi években megszaporodtak az esetek, amikor kardszárnyú delfinek – más néven orkáknak – csapnak le vitorlásokra. Bár a támadások eddig nem követeltek emberéletet, az elsüllyesztették hajók és a pánikba esett utasok drámai helyzeteket teremtettek – írja a CBS News.

 

