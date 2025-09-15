A lengyel határnál bombáztak az oroszok, az amerikaiak meg tapsoltak hozzá

A miniszter szerint Minszk célja a transzparencia, ezért arra utasította a nemzetközi katonai együttműködésért felelős osztály vezetőjét, hogy a lehető legjobb helyszínekre kísérjék az amerikai vendégeket, és mutassanak meg nekik mindent, ami érdekli őket.

Az amerikai attasé megköszönte a meghívást, és hangsúlyozta, hogy fontos számára, hogy személyesen is megfigyelheti a hadgyakorlatot.

Fotó: PIVOVARCHIK VITALI

A Borisov melletti lőtéren jelenleg 23 ország képviselői figyelik a "Nyugat–2025" eseményeit, köztük három NATO-tagállam – az Egyesült Államok, Törökország és Magyarország – delegációi is. Összesen 17 ország katonai-diplomáciai missziója van jelen, többek között Oroszország, Kína, Irán, Kuba és Vietnám is küldött megfigyelőket.

Fotó: Pivovarchik Vitaly

A nagyszabású hadgyakorlatot mintegy 150 újságíró tudósítja 15 különböző országból, ami jól mutatja, hogy a „Nyugat–2025” stratégiai manőverek nemzetközi érdeklődés középpontjában állnak.