Rendkívüli

Állítják: az orosz hadsereg nem tervezte a lengyelországi célpontok támadását

Állítják: az orosz hadsereg nem tervezte a lengyelországi célpontok támadását

44 perce
Az orosz hadsereg nem tervezte lengyelországi célpontok támadását - közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium.
Lengyelország területén nem volt tervbe véve objektumok megsemmisítése – írták a Moszkvában kiadott tájékoztatásban.

Megszólalt az orosz védelmi minisztérium. Fotó: HANDOUT / AFP /  

Ezt mondta az orosz védelmi minisztérium

A tárca szerint azoknak a drónoknak a maximális hatótávolsága, amelyek állítólagosan áthaladtak a lengyel határon, legfeljebb 700 kilométer. Az orosz védelmi minisztérium kinyilvánította készségét arra, hogy konzultáljon a lengyel társtárcával az ügyben.

A minisztérium közölte, hogy az orosz fegyveres erők az éjszaka folyamán földi, tengeri és légi indítású, nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és drónokkal csapást mértek az ukrán hadipari komplexum vállalataira Ivano-Frankivszk, Hmelnickij és Zsitomir megyékben, valamint Vinnica és Lviv városban.

 

