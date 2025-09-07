Apokaliptikus légicsapás: Oroszország 800 drónt zúdított Kijevre

Ukrajna fővárosát és több régióját is célba vette a hétvégi orosz légitámadás, amely a háború kezdete óta a legnagyobb drón- és rakétacsapás volt. Kijev központjában a fő kormányzati épület felső szintje kigyulladt, miközben lakóépületek is találatot kaptak. A Reuters információi szerint a támadás következtében legalább négy ember, köztük egy kisgyermek vesztette életét, több mint húszan megsérültek.

Több lakóház is súlyosan megrongálódott az orosz légitámadás miatt

Fotó: Reuters

Az ukrán légvédelem közlése szerint Oroszország 805 drónt és 13 rakétát indított, amelyből 751 drónt és négy rakétát sikerült megsemmisíteni. Ez volt az invázió kezdete óta a legnagyobb mértékű dróntámadás.

Orosz légitámadás Kijev szívében

Volodimir Zelenszkij elnök arra kérte szövetségeseit, hogy erősítsék meg Ukrajna légvédelmét, és hangsúlyozta, hogy „az ilyen támadások szándékos bűncselekmények, amelyek elnyújtják a háborút”. Közben Ukrajna is támadást indított az oroszországi Brjanszk térségben futó Druzhba kőolajvezeték ellen, súlyos károkat okozva.