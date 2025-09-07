Apokaliptikus légicsapás: Oroszország 800 drónt zúdított Kijevre

Ukrajna fővárosát és több régióját is célba vette a hétvégi orosz légitámadás, amely a háború kezdete óta a legnagyobb drón- és rakétacsapás volt. Kijev központjában a fő kormányzati épület felső szintje kigyulladt, miközben lakóépületek is találatot kaptak. A Reuters információi szerint a támadás következtében legalább négy ember, köztük egy kisgyermek vesztette életét, több mint húszan megsérültek.
Az ukrán légvédelem közlése szerint Oroszország 805 drónt és 13 rakétát indított, amelyből 751 drónt és négy rakétát sikerült megsemmisíteni. Ez volt az invázió kezdete óta a legnagyobb mértékű dróntámadás.
Volodimir Zelenszkij elnök arra kérte szövetségeseit, hogy erősítsék meg Ukrajna légvédelmét, és hangsúlyozta, hogy „az ilyen támadások szándékos bűncselekmények, amelyek elnyújtják a háborút”. Közben Ukrajna is támadást indított az oroszországi Brjanszk térségben futó Druzhba kőolajvezeték ellen, súlyos károkat okozva.