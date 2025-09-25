Nagyon nagy a baj: ismét légteret sértettek az oroszok – beláthatatlan következményei lehetnek

A NORAD szerint két Tu-95-ös orosz stratégiai bombázó és két Su-35-ös vadászgép lépett be az Alaszka Légvédelmi Azonosító Zónájába (ADIZ), amely ugyan nem amerikai vagy kanadai szuverén légtér, de a két ország légvédelmi határához csatlakozik.

Ismét légteret sértettek az oroszok

Fotó: Sefa Karacan/Anadolu via AFP

Orosz bombázók Alaszkában

Az amerikaiak E-3-as korai előrejelző és irányító repülőgépet, valamint négy F-16-ost és négy KC-135-ös tankert küldtek a feltartóztatásra.

A NORAD hangsúlyozta, hogy az orosz tevékenység az ADIZ-ban megszokott, és nem jelent valódi fenyegetést. A repülések azonban – akárcsak a múltbeli hasonló események – sokak szerint az amerikai és szövetséges NATO-országok éberségének tesztelésére szolgálnak.

Az elmúlt időszakban Lengyelország és más NATO-országok is jelentettek orosz drón- és repülőgép-incidenseket, de egyik eset sem vezetett az amerikai vagy kanadai szuverén légtér megsértéséhez.

A NORAD közlése szerint az ADIZ nem más, mint egy meghatározott nemzetközi légtér, ahol minden repülőgépet azonosítani kell a nemzeti biztonság érdekében. Az orosz gépek szándékos, professzionális manőverei nem jelentenek veszélyt a szuverén területekre.