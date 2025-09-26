Bivalyerős orosz figyelmeztetés – nagy baj lehet, ha a NATO orosz drónokat kezd lelövöldözni

„Ez egy önmagát gerjesztő mechanizmushoz hasonlít – most az európai közegben ők maguk dobják be a témát, majd felelőtlen nyilatkozatokat tesznek” – fogalmazott az orosz képviselő az újságíró, Pavel Zarubin kérdésére.

Megszólaltak az oroszok Fotó: Shutterstock

Itt az orosz válasz

A NATO-országokban azért merült fel a lehetőség, hogy orosz repülőgépeket kellene lelőni, mert Lengyelország és Észtország azzal vádolta Moszkvát, hogy megsértette légterüket. Észtország azt állította, hogy a szeptember 19-i incidensben három orosz MiG–31-es vadászgép vett részt.

Lengyelország közben arról számolt be, hogy két orosz vadászgép alacsony magasságban átrepült a lengyel Petrobaltic olajcég balti-tengeri platformja fölött. Korábban Lengyelország több drónt is lelőtt, amelyek Varsó verziója szerint Oroszországhoz tartoztak.

A Bloomberg értesülései szerint az európai országok már figyelmeztették Moszkvát: a NATO készen áll válaszlépésekre, ha újabb orosz légtérsértések történnek.