Itt az orosz válasz a NATO légteret sértő vadászgépekről - ez mindent felülír

Az orosz védelmi minisztérium a Telegramon közzétett közleményében reagált az észt légtér állítólagos megsértéséről szóló jelentésekre, amelyeket az Orosz Légierő ( VKS) vadászgépei hajtottak végre.

Megérkezett az orosz válasz. Fotó: FORSVARSMAKTEN / HANDOUT

Itt az orosz válasz

Elmagyarázták, hogy szeptember 19-én három MiG-31-es vadászgép valóban – menetrend szerint – Karéliából egy kalinyingrádi repülőtérre tartott. Meerősítették: a repülés a tervek szerint zajlott, a repülőgépek nem tértek el az útvonaluktól, és nem sértették meg más országok légterét, amit az objektív megfigyelés is megerősített.

A repülési útvonal a Balti-tenger semleges vizei felett haladt el, több mint három kilométerre Vaindlo szigetétől.

Trump is reagált

Trump azt nyilatkozta, hogy „nem tetszik neki ez a helyzet”. Hozzátette, hogy ez a jövőben komoly problémává válhat.