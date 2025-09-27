Katasztrófa fenyeget: orosz nukleáris tengeralattjáró sodródik a robbanás felé

Egy orosz nukleáris tengeralattjáró, a Novorosszijszk, riadót adott le a Földközi-tengeren, miután üzemanyag-szivárgás miatt súlyos technikai hiba lépett fel. Az orosz Telegram-csatorna, a VChK-OGPU arról számolt be, hogy a hajó belsejében üzemanyag gyűlt össze, ami komoly robbanásveszélyt jelent - írja a mirrorUK.

Az orosz nukleáris tengeralattjáró, a Novorosszijszk, robbanásveszély miatt adott le riasztást a Földközi-tengeren. Fotó: OLGA MALTSEVA / AFP

Orosz nukleáris tengeralattjáró fegyverzettel és robbanásveszéllyel a tengeren

A beszámoló szerint a fedélzeten nincsenek megfelelő tartalékalkatrészek és szakemberek, így a legénység képtelen elhárítani a hibát. Emiatt valószínűleg a tengerbe kell pumpálniuk a veszélyes üzemanyag-keveréket.

A Novorosszijszk dízel-elektromos támadó tengeralattjáró, amely képes Kalibr rakéták – akár nukleáris robbanófejekkel felszerelt változatainak – hordozására. Bár szakértők szerint jelen bevetésén nem valószínű, hogy ilyen fegyvereket szállít, a hajó így is jelentős tűzerővel rendelkezik.

A tengeralattjárót a brit Royal Navy is nyomon követte, amikor júliusban az Északi-tengeren és a La Manche-csatornán haladt át. Augusztusban Gibraltárnál figyelték meg, amint belépett a Földközi-tengerre.

A Novorosszijszk 2014-ben állt szolgálatba, és a Black Sea Fleet kötelékébe tartozik. Bár nem vett részt közvetlenül az Ukrajna elleni háborúban, testvérhajóját, a Rosztov-na-Donu tengeralattjárót 2024-ben ukrán erők állítólag elsüllyesztették.

