Hatalmasat zuhant az Európai Unió oroszolaj-importja az orosz–ukrán háború kitörése óta, 27 százalékról az elenyészőnek mondható három százalékra esett a teljes behozatalon belüli arány – erre utal az Európai Parlament Think Tankjének idei jelentése. Ezeket a számokat is lobogtatja Brüsszel, amikor a budapesti és a pozsonyi vezetést támadja azért, mert nyíltan az orosz olaj importja mellett foglalnak állást az energiabiztonság és a gazdaságos beszerzés miatt.

Kiskapukon át ömlik az orosz olaj Nyugat-Európába

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Ám a fenti számok közül a három százalék csak úgy igaz, ha a közvetlen importról szól. Ez a szó viszont nem szerepel a jelentésben, így a brüsszeli kommunikációban sem, így az állítás nemigen fedi a valóságot. Közvetett módon továbbra is jelentős mennyiségben érkezik orosz energiahordozó a közvetlen import csökkentésére vagy megszüntetésére büszke tagállamokba. Erről a brüsszeli vezetés is tud, mégis a földrajzi és történelmi háttere miatt az orosz olajra szoruló Magyarországot és Szlovákiát vádolja a háború finanszírozásával.

Kiskapuk és közvetítők

A legnagyobb olajexportőrök, mint India, Kína vagy Törökország, az elmúlt két évben ugrásszerűen megnövelték az orosz nyersolaj behozatalát. India például az orosz–ukrán háború kitörése előtt alig vásárolt Oroszországtól, mára viszont az egyik legnagyobb vevőjévé vált: háromról kilencvenmillió tonnára ugrott az importja.

A Kína felé irányuló szállítmányok szintén rekordokat döntöttek, miközben Törökország bő kétszeresére növelte az orosz kőolajvásárlását (hatról 13 millió tonnára). Kétség nem férhet ahhoz, hogy ezek az országok a nyersanyag finomítása után nem maguk használják fel a rengeteg terméket, hanem továbbértékesítik, mégpedig az európai piacokon. Így bár papíron csökkent Európa orosz olajimportja, valójában finomított termék formájában akadálytalanul eljut ide. A Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) beszámolója szerint 2024 első három negyedévében az EU tagállamai 12,3 millió tonna olajterméket importáltak Indiából, Kínából és Törökországból, amelyből 4,8 millió tonna orosz kőolajból készült. A szervezet arra is rámutatott, hogy az EU 2023. februárja és 2024. február vége között mintegy 5,16 millió tonna olajterméket importált három török kikötőből (Ceyhan, Marmara