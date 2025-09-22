Ez a megdöbbentő adat jelzi, hogy mikor ér véget az orosz-ukrán háború

A portál az hh.ru orosz állásportál nyilvános adatbázisát vizsgálta 2022 januárjától 2025 augusztusáig. Ez idő alatt 1266 hadiipari vállalat – amelyek közvetlenül a front ellátását biztosítják – összesen több mint 577 ezer álláshirdetést adott fel. A legnagyobb toborzási hullám 2022 nyarán volt, akkor a védelmi szektor a teljes álláspiaci kínálat 2 százalékát adta.

2025 nyarán viszont mindössze 34 500 új állás jelent meg a hadiiparban – kevesebb, mint a háború előtti hónapokban. A bérszint is megállt: a fizetések 2024-hez képest átlagosan 10 százalékkal csökkentek, miközben az ország más szektoraiban továbbra is nőnek.

Ugyanakkor a drónokat és rakétákat gyártó üzemek – vagyis a legnagyobb igénybevételnek kitett ágazatok – továbbra is emelik a kezdőbéreket, hogy biztosítsák a termelést.

A kutatás szerzői szerint a védelmi ipar 2025-re „telítődött”: a legtöbb gyárnak nincs több erőforrása új üzemek nyitására, és a kapacitásnövekedést sem lehet már pusztán új munkások felvételével biztosítani.

Elemzők megjegyzik: a nyugati média mindezt válságként próbálja bemutatni, ugyanakkor az orosz hadiipar működőképességét és a legfontosabb fegyvergyártási szektorok – elsősorban a drón- és rakétatermelés – folyamatos erősödését ezek a számok sem cáfolják.