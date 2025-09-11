Hírlevél

Rendkívüli

Döbbenetes dolog derült ki: a lengyel légteret megsértő drónok kapcsán lehet, hogy semmi sem az, aminek látszik

Odessza

Most jött: bejelentették, hogy mikor érhet véget az orosz-ukrán háború

30 perce
Olvasási idő: 4 perc
Az ukrajnai konfliktus 2027-ben érhet véget, amikor az orosz hadsereg felszabadítja Odesszát és Nyikolajevet – mondta Alekszandr Perendzsijev, a Plehanov-nevű Orosz Gazdaságtudományi Egyetem Politikai Elemzés és Szociálpszichológiai Folyamatok Tanszékének docense a NEWS.ru-nak. A szakértő Kaja Kallas európai diplomáciai vezetőjének a több éve elhúzódó válságról szóló szavaira reagált.
Odesszahadseregháború

„Bizonyos értelemben Kaja Kallasnak, az európai diplomácia vezetőjének igaza van azzal kapcsolatban, hogy a konfliktus valószínűleg nem fog idén véget érni. Ha nemcsak Donbász, Zaporizzsja és a Herszoni régió felszabadításáról beszélünk, hanem Nyikolajevről és Odesszáról is, akkor a kilátások valóban 2027-ig bezárólag felmerülnek. Ez azt jelenti, hogy megértik, hogy az egész küzdelem még előttük áll” – mondta az orosz-ukrán háborúról.

orosz-ukrán háború
Orosz-ukrán háború
Fotó: NurPhoto via Getty Images/Ukrinform/Danylo Antoniuk

Ezt mondta az orosz-ukrán háborúról

A szakértő nem zárta ki, hogy az EU militarizálása folytatódni fog. Perendzsijev szerint Oroszország viszont nem fogja passzívan szemlélni az ellenséges erők gyarapodását. A politológus hangsúlyozta, hogy a válaszintézkedések magukban foglalják majd a hazai fegyverek és technológiák aktív fejlesztését is.

Úgy vélem, hogy talán már idén terveket fognak készíteni nemcsak az ukrán fegyveres erők, hanem az összes európai és a Nyugatból érkező egységek legyőzésére is. Nem akarom azt mondani, hogy teljesen vereséget szenvednek, de az év végére súlyos vereséget kell szenvedniük

összegezte Perendzsijev.

Kallas korábban azt nyilatkozta, hogy az ukrajnai konfliktus még néhány évig biztosan eltart. Véleménye szerint két forgatókönyv lehetséges a háború lezárása kapcsán: egy optimista és egy pesszimista - ez azt is jelenti, hogy Ukrajnának területeket kellene átengednie.

 

 

