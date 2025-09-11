„Bizonyos értelemben Kaja Kallasnak, az európai diplomácia vezetőjének igaza van azzal kapcsolatban, hogy a konfliktus valószínűleg nem fog idén véget érni. Ha nemcsak Donbász, Zaporizzsja és a Herszoni régió felszabadításáról beszélünk, hanem Nyikolajevről és Odesszáról is, akkor a kilátások valóban 2027-ig bezárólag felmerülnek. Ez azt jelenti, hogy megértik, hogy az egész küzdelem még előttük áll” – mondta az orosz-ukrán háborúról.

Orosz-ukrán háború

Fotó: NurPhoto via Getty Images/Ukrinform/Danylo Antoniuk

Ezt mondta az orosz-ukrán háborúról

A szakértő nem zárta ki, hogy az EU militarizálása folytatódni fog. Perendzsijev szerint Oroszország viszont nem fogja passzívan szemlélni az ellenséges erők gyarapodását. A politológus hangsúlyozta, hogy a válaszintézkedések magukban foglalják majd a hazai fegyverek és technológiák aktív fejlesztését is.

Úgy vélem, hogy talán már idén terveket fognak készíteni nemcsak az ukrán fegyveres erők, hanem az összes európai és a Nyugatból érkező egységek legyőzésére is. Nem akarom azt mondani, hogy teljesen vereséget szenvednek, de az év végére súlyos vereséget kell szenvedniük

– összegezte Perendzsijev.

Kallas korábban azt nyilatkozta, hogy az ukrajnai konfliktus még néhány évig biztosan eltart. Véleménye szerint két forgatókönyv lehetséges a háború lezárása kapcsán: egy optimista és egy pesszimista - ez azt is jelenti, hogy Ukrajnának területeket kellene átengednie.