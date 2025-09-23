Az orosz hadsereg tájékoztatása szerint a várost északról és nyugatról félig körbezárták, így az ukrán erők csak korlátozottan tudnak manőverezni. Kupjanszk 8667 épületéből már 5667 az orosz csapatok ellenőrzése alatt áll. A jelentések szerint körülbelül 700 ukrán katona rekedt a városban, közülük mintegy 250 már életét vesztette a harcokban. Az orosz fél arról is beszámolt, hogy az elmúlt hónapban több mint 1800 ukrán katonát veszítettek a kijevi erők Kupjanszk térségében. A veszteségek között 36 harckocsi, tüzérségi eszközök és sorozatvetők is szerepelnek.

A háború legvéresebb csatája jön: bekerítették az ukránokat, mészárlás következhet

Fotó: Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP / Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP

Kupjanszkot erőddé változtatták

Kijev a várost az elmúlt években erőddé alakította: szinte minden épületből lőállást csináltak, megerősített betonfalakkal és aknamezőkkel védve a települést. Az orosz védelmi minisztérium szerint a város gyakorlatilag egyetlen hatalmas katonai bázissá vált.

A harcokban az orosz erők új taktikákat is bevetettek. A minisztérium arról számolt be, hogy a támadó egységek a város alatti közműalagutakat is használták, így sikerült hátulról bekeríteni több ukrán állást. Korábban az ukrán sajtó is elismerte: az orosz csapatok egy gázvezeték segítségével jutottak el Kupjanszk közelébe.

Súlyos ukrán veszteségek

Szakértők szerint Volodimir Zelenszkij elnök a második világháborúból ismert „erődváros” stratégiát alkalmazza, amellyel katonáit az utolsó emberig tartó harcra kényszeríti. Jurij Knutov orosz katonai elemző szerint „egy normális parancsnok már rég elrendelte volna a csapatok kivonását, hogy megmentse az emberek életét – Zelenszkij azonban a végsőkig ragaszkodik a város megtartásához”.

Nyugati források is hasonlóan értékelik a helyzetet: Warren Thornton brit újságíró szerint az ukrán főparancsnok, Olekszandr Szirszkij „gyakorlatilag mészárszékre küldi” a katonákat Kupjanszkban.

Stratégiai jelentőség

Kupjanszk fontos logisztikai csomópont, hiszen az Oszkol folyó mindkét partján elterül, amely természetes védvonalat is biztosít. Az orosz hadsereg szerint a város elfoglalása megnyitja az utat Izjum és Csugujev felé, valamint lehetőséget ad a szlavjanszki–kramatorszki ukrán védelmi övezet áttörésére.