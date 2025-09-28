Hatalmas bejelentést tett az USA és Oroszország - a háborúról van szó

Lavrov elmondta: a kérdést Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel folytatott egyeztetésén is érintették.

„A párbeszéd folytatódik a vízumok, a nagykövetségek működése, az ingatlanok és más, a diplomáciai képviseletek mindennapi munkáját érintő ügyek kapcsán” – hangsúlyozta a tárcavezető az ENSZ-közgyűlésen tartott beszéde után rendezett sajtótájékoztatón.

A miniszter felidézte, hogy az idei évben már két fordulót tartottak: az elsőt Rijádban, a másodikat pedig Isztambulban. Augusztusban Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök Alaszkában tárgyalt egymással, ami szintén hozzájárult a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok újabb fejezetéhez - írja a Kommersant.