Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Oroszország hatalmas gyomrost adott a Nyugatnak

orosz-ukrán háború

Hatalmas bejelentést tett az USA és Oroszország - a háborúról van szó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Oroszország és az Egyesült Államok megállapodott abban, hogy még idén ősszel harmadik fordulóját tartják azoknak a megbeszéléseknek, amelyeket a felek a kétoldalú kapcsolatokban felmerülő „diplomáciai irritációk” rendezésére indítottak – jelentette be Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orosz-ukrán háborúVlagyimir PutyinUkrajna

Lavrov elmondta: a kérdést Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel folytatott egyeztetésén is érintették. 

„A párbeszéd folytatódik a vízumok, a nagykövetségek működése, az ingatlanok és más, a diplomáciai képviseletek mindennapi munkáját érintő ügyek kapcsán” – hangsúlyozta a tárcavezető az ENSZ-közgyűlésen tartott beszéde után rendezett sajtótájékoztatón.

A miniszter felidézte, hogy az idei évben már két fordulót tartottak: az elsőt Rijádban, a másodikat pedig Isztambulban. Augusztusban Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök Alaszkában tárgyalt egymással, ami szintén hozzájárult a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok újabb fejezetéhez - írja a Kommersant.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!