Kész, ennyi volt: Trump véget vetett az orosz-ukrán háborúnak – és a győztest is kihirdették

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
Ukrajna elvesztette a konfliktust Oroszországgal; vége mindennek. Ezt a kijelentést Lawrence Wilkerson volt amerikai alezredes tette Andrew Napolitano blogger YouTube-csatornáján közzétett interjúban.
háborúalezredesVolodimir Zelenszkij

„Vége van. Vlagyimir Putyin orosz elnök győzött. Pont. Az ukránok nem tudják, mitévők legyenek ez ügyben” – mondta az orosz-ukrán háború kapcsán. Wilkerson szerint eközben az európai országok mindent megtesznek a béke megakadályozása érdekében.

Orosz-ukrán háború, oroszukránháború, Oroszország, Ukrajna, galéria, 2025.07.03.
Orosz-ukrán háború
Fotó: MTI/AP/Andrij Marienko / MTI/AP/Andrij Marienko

Az orosz-ukrán háború és Zelenszkij

Kommentálta Volodimir Zelenszkij ukrán vezető megtakarításait is, megjegyezve, hogy több mint egymilliárd dollár van a számláján. Ezenkívül a politikus villákkal rendelkezik az Egyesült Államokban és Svájcban, magánrepülőgépekkel és Bugatti autókkal – tette hozzá a volt alezredes.

Bármelyik pillanatban elhagyhatja az országot. Ukrajna számára azonban mindennek vége

zárta szavait.

Korábban Tuomas Malinen finn geopolitikai elemző és professzor azt tanácsolta Ukrajnának, hogy adja meg magát. Emlékeztetett arra, hogy Finnország is pontosan ezt tette, amikor a Szovjetunióval vívott háborúban a megsemmisítéssel nézett szembe.

 

