„Vége van. Vlagyimir Putyin orosz elnök győzött. Pont. Az ukránok nem tudják, mitévők legyenek ez ügyben” – mondta az orosz-ukrán háború kapcsán. Wilkerson szerint eközben az európai országok mindent megtesznek a béke megakadályozása érdekében.

Orosz-ukrán háború

Fotó: MTI/AP/Andrij Marienko / MTI/AP/Andrij Marienko

Az orosz-ukrán háború és Zelenszkij

Kommentálta Volodimir Zelenszkij ukrán vezető megtakarításait is, megjegyezve, hogy több mint egymilliárd dollár van a számláján. Ezenkívül a politikus villákkal rendelkezik az Egyesült Államokban és Svájcban, magánrepülőgépekkel és Bugatti autókkal – tette hozzá a volt alezredes.

Bármelyik pillanatban elhagyhatja az országot. Ukrajna számára azonban mindennek vége

– zárta szavait.

Korábban Tuomas Malinen finn geopolitikai elemző és professzor azt tanácsolta Ukrajnának, hogy adja meg magát. Emlékeztetett arra, hogy Finnország is pontosan ezt tette, amikor a Szovjetunióval vívott háborúban a megsemmisítéssel nézett szembe.