„Vége van. Vlagyimir Putyin orosz elnök győzött. Pont. Az ukránok nem tudják, mitévők legyenek ez ügyben” – mondta az orosz-ukrán háború kapcsán. Wilkerson szerint eközben az európai országok mindent megtesznek a béke megakadályozása érdekében.
Kommentálta Volodimir Zelenszkij ukrán vezető megtakarításait is, megjegyezve, hogy több mint egymilliárd dollár van a számláján. Ezenkívül a politikus villákkal rendelkezik az Egyesült Államokban és Svájcban, magánrepülőgépekkel és Bugatti autókkal – tette hozzá a volt alezredes.
Bármelyik pillanatban elhagyhatja az országot. Ukrajna számára azonban mindennek vége
Korábban Tuomas Malinen finn geopolitikai elemző és professzor azt tanácsolta Ukrajnának, hogy adja meg magát. Emlékeztetett arra, hogy Finnország is pontosan ezt tette, amikor a Szovjetunióval vívott háborúban a megsemmisítéssel nézett szembe.