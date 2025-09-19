A „Bion-M” №2 küldetése a bajkonuri űrközpontból indult, fedélzetén 75 egérrel, muslicákkal, növényekkel és mikroorganizmusokkal. Az orosz űrkísérlet célja, hogy feltárja, milyen hatással van a kozmikus sugárzás a szervezetre, és milyen veszélyekkel kell számolni a jövőbeli hosszú távú űrutazások során.

Az orosz űrkísérlet célja több tudományos kérdés megválaszolása, köztük az élet kialakulásának rejtélyének kutatása – A képen a Szojuz–2.1b hordozórakéta a fedélzetén egy Bion-M műholddal emelkedik a kilövőállásról a Kazahsztánban található, orosz bérletű bajkonuri űrközpontban 2013. április 18-án

Fotó: - / AFP

Orosz űrkísérlet űregerekkel

A kutatók arra keresik a választ, hogyan befolyásolja a súlytalanság és a sugárzás az élő szervezeteket. Az előző, 2013-as „Bion-M” kísérlet kimutatta, hogy a sugárzás károsítja a DNS helyreállító mechanizmusait, és komoly szervi problémákat okozhat.

A mostani űrkísérlet állatokkal ezt a tudást bővíti, és segíthet a megfelelő védelmi módszerek kidolgozásában, amelyek a kozmonauták biztonságát szolgálják.

Fotó: James Wheeler/Pexels

Az élet eredetének kutatása

A kísérlet nemcsak a sugárzás hatásaira fókuszál. A tudósok üstökös- és aszteroida-analóg anyagokat helyeztek a kapszula külső burkolatára, bennük mikroorganizmusokkal, hogy megvizsgálják, képesek-e túlélni az űrből való visszatérést. Ez a kísérlet választ adhat arra, hogy lehetséges volt-e az élet eredete kozmikus testek révén a Földön.

A Szojuz–2.1b hordozórakéta a fedélzetén egy Bion-M műholddal emelkedik a kilövőállásról a Kazahsztánban található, orosz bérletű bajkonuri űrközpontban 2013. április 18-án

Fotó: - / AFP

Új tudományos adatok a jövőért

A kutatás etikai vitákat is felvet, de a szakértők szerint az embernek kell a kísérleti lánc utolsó állomásának lennie. A minták feldolgozása hónapokat vehet igénybe, de az eredmények egyedülálló betekintést nyújtanak majd az űrbéli életfeltételekbe.

Az űrutazás jövőjét is meghatározhatják Kapu Tibor kísérletei.

A professzorok hangsúlyozták: nem a halhatatlanság titkát keresik, hanem azt, hogyan alkalmazkodhatunk a világűr veszélyeihez. Ez az orosz űrkísérlet így a modern tudomány egyik legfontosabb lépése az emberiség túlélése felé a Földön túl.

A cikk eredetileg a Gazeta.ru oldalán jelent meg.