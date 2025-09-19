Hírlevél

Rendkívüli

orosz-ukrán háború

Botrány: orosz vadászgépek léptek a NATO területére, nagy a baj

25 perce
Olvasási idő: 2 perc
Három orosz MiG–31-es vadászgép pénteken engedély nélkül lépett be Észtország légterébe a Finn-öböl felett – közölte az ország külügyminisztériuma.
orosz-ukrán háborúrepülőgépNATO

A tárca tájékoztatása szerint a repülőgépek összesen 12 percig tartózkodtak az észt légtérben. Az eset után Tallinn bekérette Oroszország ügyvivőjét.

„Oroszország idén már négyszer megsértette Észtország légterét, ami önmagában is elfogadhatatlan. A mai behatolás azonban példátlanul arcátlan, hiszen egyszerre három vadászgép lépett be a területünkre” – fogalmazott Margus Tsahkna észt külügyminiszter.

A miniszter hozzátette: „Oroszország egyre kiterjedtebb határtesztelése és növekvő agresszivitása gyors politikai és gazdasági nyomásgyakorlást tesz szükségessé.”

Az incidens néhány héttel azután történt, hogy orosz drónok megsértették Lengyelország és Románia légterét is. Az esetek nyomán a NATO-szövetségesek megerősített védelmet ígértek a szövetség keleti szárnyán - írja a CNN.

 

