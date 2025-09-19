Botrány: orosz vadászgépek léptek a NATO területére, nagy a baj

A tárca tájékoztatása szerint a repülőgépek összesen 12 percig tartózkodtak az észt légtérben. Az eset után Tallinn bekérette Oroszország ügyvivőjét.

„Oroszország idén már négyszer megsértette Észtország légterét, ami önmagában is elfogadhatatlan. A mai behatolás azonban példátlanul arcátlan, hiszen egyszerre három vadászgép lépett be a területünkre” – fogalmazott Margus Tsahkna észt külügyminiszter.

A miniszter hozzátette: „Oroszország egyre kiterjedtebb határtesztelése és növekvő agresszivitása gyors politikai és gazdasági nyomásgyakorlást tesz szükségessé.”

Az incidens néhány héttel azután történt, hogy orosz drónok megsértették Lengyelország és Románia légterét is. Az esetek nyomán a NATO-szövetségesek megerősített védelmet ígértek a szövetség keleti szárnyán - írja a CNN.