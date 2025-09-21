Hírlevél

szavanna

Nem mindennapi felvétel! Ezt látni kell!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az afrikai szavannán ritka jelenetnek lehettek tanúi a megfigyelők. Egy oroszlán pár éppen pihent, amikor egy közeli vihar miatt hirtelen villám és mennydörgés riasztotta fel őket.
szavannaTikTokoroszlán

Az állatok királyát általában félelem és tisztelet övezi, most azonban az oroszlán mutatta meg sebezhető oldalát. Egy pár a szavanna közepén pihent, amikor hirtelen vihar közeledett.

oroszlán
Az oroszlán figyeli környezetét, szokatlan arckifejezéssel
Fotó: Unsplash

Oroszlánok ijedtek meg a villámlástól

Egy villám hatalmas fénycsóvával szelte ketté az eget, majd erős mennydörgés követte. Az oroszlánok annyira megijedtek, hogy riadtan néztek fel az égre, zavarodottan figyelve, mi történik körülöttük.

A szakértők szerint az ilyen reakció nem szokatlan a vadon élő állatoknál, hiszen a hirtelen zajok és fényjelenségek ösztönösen félelmet keltenek. A villám és a mennydörgés különösen erős hatással lehet a nagyragadozókra is, amelyek általában nyugodtan uralják környezetüket. A jelenet jól mutatja, hogy még az oroszlán, a szavanna uralkodója is képes meglepődni a természet erőin.

Korábban arról számoltunk be, hogy napokig oroszlánokkal élt egy ötéves fiú. Részletek az Origo oldalán olvashatók.

@latestsightings

Lightning gives lions the fright of their lives! A pair of lions were resting when a storm started to brew in the distance. Suddenly, a bolt of lightning lit up the sky, followed by a loud crack of thunder that gave them the fright of their lives, leaving them staring up in confusion.

♬ original sound - Latest Sightings

 

 

