Nem mindennapi felvétel! Ezt látni kell!

Az állatok királyát általában félelem és tisztelet övezi, most azonban az oroszlán mutatta meg sebezhető oldalát. Egy pár a szavanna közepén pihent, amikor hirtelen vihar közeledett.
Egy villám hatalmas fénycsóvával szelte ketté az eget, majd erős mennydörgés követte. Az oroszlánok annyira megijedtek, hogy riadtan néztek fel az égre, zavarodottan figyelve, mi történik körülöttük.
A szakértők szerint az ilyen reakció nem szokatlan a vadon élő állatoknál, hiszen a hirtelen zajok és fényjelenségek ösztönösen félelmet keltenek. A villám és a mennydörgés különösen erős hatással lehet a nagyragadozókra is, amelyek általában nyugodtan uralják környezetüket. A jelenet jól mutatja, hogy még az oroszlán, a szavanna uralkodója is képes meglepődni a természet erőin.
