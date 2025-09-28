Óriási botrány: egymásnak esett az USA és Oroszország

A megbeszélést szeptember 24-én tartották, zárt ajtók mögött, és nagyjából egy órán át tartott. A kínai lap szerint a találkozó központi témája az ukrajnai háború volt, és a két politikus több kérdésben élesen ütközött egymással.

„Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter láthatóan összecsaptak a New York-i találkozójukon” – írja a portál, hozzátéve, hogy a részleteket egyik fél sem hozta nyilvánosságra.

Korábban Lavrov a találkozót követően annyit közölt, hogy Moszkva kész követni azt a tárgyalási vonalat, amelyet az orosz és az amerikai elnök augusztusi alaszkai csúcstalálkozójukon kijelöltek - írta a Lenta.