orosz-ukrán háború

Óriási botrány: egymásnak esett az USA és Oroszország

A kínai Sohu portál értesülései szerint feszült hangulatú párbeszéd zajlott le Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter között New Yorkban.
orosz-ukrán háborúoroszországusa

A megbeszélést szeptember 24-én tartották, zárt ajtók mögött, és nagyjából egy órán át tartott. A kínai lap szerint a találkozó központi témája az ukrajnai háború volt, és a két politikus több kérdésben élesen ütközött egymással.

„Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter láthatóan összecsaptak a New York-i találkozójukon” – írja a portál, hozzátéve, hogy a részleteket egyik fél sem hozta nyilvánosságra.

Korábban Lavrov a találkozót követően annyit közölt, hogy Moszkva kész követni azt a tárgyalási vonalat, amelyet az orosz és az amerikai elnök augusztusi alaszkai csúcstalálkozójukon kijelöltek - írta a Lenta.

 

