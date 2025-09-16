A képviselő szerint Moszkvának minden lehetősége megvan arra, hogy gyors és pusztító választ adjon. Hozzátette, hogy Oroszország semmilyen körülmények között nem hagyja magát megsérteni.

Ha fenyegetik, Oroszország megmutatja erejét.

Fotó: Vjacseszlav Prokofjev / AFP

Fenyegetik Oroszországot

„Ha Nagy-Britannia erőt alkalmaz Oroszországgal szemben, az Orosz Föderáció válaszcsapással reagál, és ezt a hadi időkre vonatkozó törvények szerint teszi. A válasz nem várat magára, sőt, lehet, hogy megelőző jellegű lesz – a rakétáink gyorsabbak” – mondta a képviselő.

Korábban az is kiderült, hogy Nagy-Britannia fenyegetést jelentett be Oroszország felé abban az esetben, ha új incidensek történnek a drónokkal, amelyek potenciálisan átléphetik a NATO-tagállamok légtérét.