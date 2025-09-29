Oroszország nem zárja ki a háborút Európával – tömegpusztító fegyverek is szóba jöhetnek

Az érvek és ellenérvek felsorolása után Medvegyev arra a következtetésre jutott, hogy a háború kockázatát teljesen nem lehet kizárni Oroszország és Európai Unió között.

Medvegyev nem zárta ki a háború lehetőségét Oroszország és Európa között

Fotó: Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP / Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP

„A hóbortos idióták túlpörgött faktora eltűnt volna?” – fűzte hozzá ironikusan. Szerinte, ha valóban kitörne egy fegyveres konfliktus, az akár tömegpusztító fegyverek használatáig is fajulhat.

Korábban Medvegyev egy másik Telegram-posztban sértő szavakkal illette Volodimir Zelenszkijt. A hárommondatos bejegyzésben, amely a Zelenszkij által a Kremlre intézett fenyegetésekre adott válasznak szólt, az orosz politikus kétszer is megsértette a címzettet: az első mondatban „drogosnak”, a másodikban pedig „torzszülöttnek” nevezte az ukrán elnököt.