Oroszország

Oroszország nem zárja ki a háborút Európával – tömegpusztító fegyverek is szóba jöhetnek

Oroszország Biztonsági Tanácsának első alelnöke, Dmitrij Medvegyev elméleti szinten beszélt egy esetleges konfliktusról Oroszország és Európa között a Telegramon.
Az érvek és ellenérvek felsorolása után Medvegyev arra a következtetésre jutott, hogy a háború kockázatát teljesen nem lehet kizárni Oroszország és Európai Unió között.

Medvegyev nem zárta ki a háború lehetőségét Oroszország és Európa között
Fotó: Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP / Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP

Nem zárható ki a háború lehetősége Oroszország és Európa között

„A hóbortos idióták túlpörgött faktora eltűnt volna?” – fűzte hozzá ironikusan. Szerinte, ha valóban kitörne egy fegyveres konfliktus, az akár tömegpusztító fegyverek használatáig is fajulhat.

Korábban Medvegyev egy másik Telegram-posztban sértő szavakkal illette Volodimir Zelenszkijt. A hárommondatos bejegyzésben, amely a Zelenszkij által a Kremlre intézett fenyegetésekre adott válasznak szólt, az orosz politikus kétszer is megsértette a címzettet: az első mondatban „drogosnak”, a másodikban pedig „torzszülöttnek” nevezte az ukrán elnököt.

 

