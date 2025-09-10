Hírlevél

Rendkívüli

Megszólalt Oroszország a lengyel légtért megsértő drónok kapcsán

Oroszország

Megszólalt Oroszország a lengyel légtért megsértő drónok kapcsán

59 perce
A kérdést az orosz pilóta nélküli repülőgépekről (UAV), amelyek állítólag Lengyelország légterében tartózkodtak, nem a Kremlnek kell feltenni. Így reagált a kérdésre Vlagyimir Putyin orosz elnök sajtótitkára, Dmitrij Peskov.
Peskov a drónok helyzetével kapcsolatos kérdést a orosz védelmi minisztériumhoz továbbította.

Hajnalban több orosz drón repült be Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajnával szembeni légitámadása közben
Fotó: MTI/EPA/PAP/Marian Zubrzycki

Ezt mondta Oroszország

Nem szeretnénk ezt kommentálni. Ez nem tartozik a hatáskörünkbe.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök kijelentette, hogy szeptember 10-én éjjel megsértették az ország légterét. Azt állította, hogy a drónok, amelyeket állítólag éjjel lelőttek Lengyelország felett, oroszok, de erre nem hozott fel semmilyen bizonyítékot. Az orosz parlamentben felvetették, hogy az incidens Ukrajna provokációjának eredménye lehetett.

 

