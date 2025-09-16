Oroszország nem kegyelmez: kemény üzenetet küldött a lengyel dróntámadás kapcsán

„Ez ostobaság. Lengyelország és Nagy-Britannia ezt a lapot játssza ki. Bármilyen trükkhöz, a nemzetközi jog bármilyen megsértéséhez folyamodnak. Mert nincs bizonyíték, nem volt szándék, nem voltak célok – ez mindenki számára világos, beleértve számos európai szakértőt és vezetőt is, de ennek ellenére támogatják ezt az ostobaságot” – mondta Chepa.

Oroszország üzent a lengyel dróntámadás kapcsán

Fotó: AFP/Wojtek Radwanski / AFP/Wojtek Radwanski

Szintén ostobaságnak nevezte Nagy-Britannia nyilatkozatát az esetleges válaszlépésekről, ha az orosz drónok ismét átlépik a NATO légterét.

Nagy-Britannia ugyanis azt nyilatkozta, hogy „Oroszországnak meg kell értenie, hogy folyamatos agressziója csak erősíti a NATO-szövetségesek közötti egységet és az Ukrajna melletti kiállásunk iránti elszántságunkat, és további behatolás esetén erőszakkal fogunk válaszolni”.

Szeptember 10-én éjjel ismeretlen drónok lépték át a lengyel határt. Az orosz védelmi minisztérium kijelentette, hogy az orosz hadsereg nem tervezett megsemmisíteni lengyel területen lévő objektumokra.

Andrej Kelin londoni orosz nagykövet kijelentette, hogy Moszkva nem érdekelt a NATO-országokkal való konfrontációban.