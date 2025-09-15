Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Oroszország az újabb dróntámadásról - elmondták azt is, hogy ki tehette

Ukrajna

Oroszország megfenyegette a NATO-t: ha ezt megteszik, kitörhet a harmadik világháború

17 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ijesztő hírek. Ha repülési tilalmi övezetet hoznak létre Ukrajna területe felett, az a NATO és Oroszország közötti háború kezdetét jelenti – jelentette ki Dmitrij Medvegyev, a Biztonsági Tanács alelnöke a Telegram csatornán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnaOroszországNATO

„Kijev és más idióták provokatív ötletének megvalósítása, miszerint repülési tilalmi zónát hoznak létre »Ukrajna« felett, és a NATO-országok lelőhetik a pilóta nélküli repülőgépeinket, csak egy dolgot jelent – ​​háborút a NATO és Oroszország között” – írta Medvegyev.

oroszország, nato
Oroszország megfenyegette a NATO-t. Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml/Pool/Alekszej Majsev

Feszültség a NATO és Oroszország között

A Biztonsági Tanács alelnöke Hanno Pevkur észt védelmi miniszter kijevi látogatásáról is beszélt. A miniszter fenyegetései, ahogy Medvegyev megjegyezte, azt jelzik, hogy minél kisebb az ország, annál ostobábbak és önteltebbek a vezetői.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!