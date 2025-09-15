„Kijev és más idióták provokatív ötletének megvalósítása, miszerint repülési tilalmi zónát hoznak létre »Ukrajna« felett, és a NATO-országok lelőhetik a pilóta nélküli repülőgépeinket, csak egy dolgot jelent – ​​háborút a NATO és Oroszország között” – írta Medvegyev.

Oroszország megfenyegette a NATO-t. Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml/Pool/Alekszej Majsev

Feszültség a NATO és Oroszország között

A Biztonsági Tanács alelnöke Hanno Pevkur észt védelmi miniszter kijevi látogatásáról is beszélt. A miniszter fenyegetései, ahogy Medvegyev megjegyezte, azt jelzik, hogy minél kisebb az ország, annál ostobábbak és önteltebbek a vezetői.