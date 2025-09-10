Hírlevél

Rendkívüli

Németország válaszlépéssel fenyegette meg Oroszországot a lengyel légteret megsértő drónok miatt

Oroszország

1 órája
A drónok behatolása azt mutatja, hogy Moszkva hajlandó a konfliktus eszkalálódására – jelentette ki Johann Wadephul német külügyminiszter a Reuters szerint. Hozzátette, hogy a NATO egységes álláspontot képvisel, és válaszlépésre van szükség.
„Oroszország meggondolatlanul elfogadta a veszélyes eszkalációt” – mondta Wadephul holland kollégájával tartott sajtótájékoztatón.

oroszország
Németország Oroszországot fenyegeti
Fotó: MTI/EPA/PAP/Marian Zubrzycki /  MTI/EPA/PAP/Marian Zubrzycki

Ezt mondták Oroszországról

„Sajnos egyértelmű, hogy három év után is Moszkva még mindig nem áll készen a béke érdekében folytatott komoly tárgyalásokra. Éppen ellenkezőleg, a Kreml erőszakkal akarja leigázni Ukrajnát. Erre egyértelmű válasszal kell és fogunk reagálni” – tette hozzá.

Korábban a német kormány szóvivője azt mondta, hogy a behatolás jól mutatja, mennyire teszteli Oroszország az európai elszántságot.

Ez ismét megmutatja, milyen fenyegetésnek vagyunk kitéve, és mennyire tesztel minket Oroszország

mondta a szóvivő a kormány rendszeres sajtótájékoztatóján.

 

