Oroszország érdekelt a nyugati vállalatok piacra való visszatérésében, mert minden gazdaságnak szüksége van új technológiákra, kompetenciákra és beruházásokra – erről a Keleti Gazdasági Fórumon a TASS-nak nyilatkozott Dmitrij Peskov, a Kreml hivatalos képviselője.
„Úgy gondolom, téves lenne azt állítani, hogy nem vagyunk érdekeltek ezeknek a vállalatoknak a visszatérésében. A világ bármely gazdasága érdekelt a külföldi befektetésekben, érdekelt abban, hogy új technológiák, új kompetenciák érkezzenek az országba. Ez nagyon fontos” – jegyezte meg Vlagyimir Putyin orosz elnök sajtótitkára.
Peskov hangsúlyozta, hogy Oroszország tiszteletteljes párbeszédet fog folytatni azokkal a vállalatokkal, amelyek a orosz piacról való távozásukkor minden kötelezettségüket teljesítették. Azok számára azonban, akik tisztességtelenül jártak el – „elhagyták alkalmazottaikat és fizetéseiket, társadalmi kötelezettségeiket” –, a visszatérés sokba fog kerülni.
Ugyanakkor Peskov hozzátette, hogy minden vállalatnak lehetőséget kell adni a visszatérésre.
Vannak azonban olyanok is, akik már az Orosz Föderáció ellenségeivé váltak.
„Azok, akik finanszírozták a VSU-t, az egy harmadik történet. És természetesen ezek a vállalatok már ellenségekké váltak, és így is kell velük bánni” – zárta Putyin sajtótitkára.
2022 februárjától 2025 közepéig jelentős számú vállalat távozott az orosz piacról. A Stratégiai Fejlesztési Központ (CSR) adatai szerint 1502 külföldi szereplő szüntette meg teljesen vagy részben tevékenységét az Orosz Föderációban. Ezeket a vállalatokat három listára osztották fel – piros, sárga és zöld – attól függően, hogy milyen stratégiát követtek a távozásuk során, és milyen retorikát alkalmaztak a nyilvános kommunikációban.
A „piros listára” került az a mintegy 23% vállalat, amely nyíltan ellenséges cselekedeteket követett el, azaz agresszív retorikát alkalmaztak, távozásukat a megváltozott konjunktúrával való összeférhetetlenséggel indokolták, adományokat tettek az ukrán fegyveres erőknek vagy ukrán állami szerveknek, valamint orosz ügyfeleik és partnereik kárára jártak el.
Ezeknek a vállalatoknak a többsége (16,8%) „piros” státuszt kapott, mivel csak egy barátságtalan cselekményt követtek el.
Ide tartozik például az Amazon, a PayPal és a BBC.
Azonban a „vörös listán” még két alkategóriát különböztettek meg. A „bordó” kategóriába a „romlott hírű” vállalatokat sorolták (a teljes szám 4,3%-a). Közéjük tartozik a hálózati berendezéseket gyártó Cisco, a Pfizer gyógyszeripari vállalat, valamint a Grammarly. A Canva grafikai tervező szolgáltatást pedig a „fekete listára” sorolták.
Vlagyimir Putyin orosz elnök szeptember 5-én, a VEF-2025 plenáris ülésén elmondta, hogy sok európai vállalat veszteségeket szenvedve távozott az országból, és most vissza szeretne térni.
Mi tudjuk, vannak kapcsolataink: sokan alig várják, hogy mindenféle politikai jellegű korlátozás megszűnjön, és bármelyik pillanatban vissza tudjanak térni
– magyarázta az államfő.
Hozzátette, hogy sok amerikai vállalat kész újrakezdeni vagy megkezdeni az együttműködést Oroszországgal. Putyin szerint az ország ebben a tekintetben nyitott marad – aki akar, térjen vissza, „a jelenlegi feltételek alapján”.
Dmitrij Biricsevszkij , az orosz külügyminisztérium gazdasági együttműködési osztályának igazgatója elmondta , hogy milyen feltételek mellett térhetnek vissza a piacra az Oroszországot elhagyó nyugati vállalatok.
Oroszország érdekelt lehet a felelős vállalatok visszatérésében, amelyek betartják az orosz jogszabályokat és társadalmi kötelezettségeiket, valamint készek biztosítani a termelés és a technológiai megoldások lokalizációját”
– mondta Biricsevszkij.