Oroszország érdekelt a nyugati vállalatok piacra való visszatérésében, mert minden gazdaságnak szüksége van új technológiákra, kompetenciákra és beruházásokra – erről a Keleti Gazdasági Fórumon a TASS-nak nyilatkozott Dmitrij Peskov, a Kreml hivatalos képviselője.

Fotó: MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK

Oroszország nyitott, de vannak feltételek

„Úgy gondolom, téves lenne azt állítani, hogy nem vagyunk érdekeltek ezeknek a vállalatoknak a visszatérésében. A világ bármely gazdasága érdekelt a külföldi befektetésekben, érdekelt abban, hogy új technológiák, új kompetenciák érkezzenek az országba. Ez nagyon fontos” – jegyezte meg Vlagyimir Putyin orosz elnök sajtótitkára.

Peskov hangsúlyozta, hogy Oroszország tiszteletteljes párbeszédet fog folytatni azokkal a vállalatokkal, amelyek a orosz piacról való távozásukkor minden kötelezettségüket teljesítették. Azok számára azonban, akik tisztességtelenül jártak el – „elhagyták alkalmazottaikat és fizetéseiket, társadalmi kötelezettségeiket” –, a visszatérés sokba fog kerülni.

Ugyanakkor Peskov hozzátette, hogy minden vállalatnak lehetőséget kell adni a visszatérésre.

Vannak azonban olyanok is, akik már az Orosz Föderáció ellenségeivé váltak.

„Azok, akik finanszírozták a VSU-t, az egy harmadik történet. És természetesen ezek a vállalatok már ellenségekké váltak, és így is kell velük bánni” – zárta Putyin sajtótitkára.

2022 februárjától 2025 közepéig jelentős számú vállalat távozott az orosz piacról. A Stratégiai Fejlesztési Központ (CSR) adatai szerint 1502 külföldi szereplő szüntette meg teljesen vagy részben tevékenységét az Orosz Föderációban. Ezeket a vállalatokat három listára osztották fel – piros, sárga és zöld – attól függően, hogy milyen stratégiát követtek a távozásuk során, és milyen retorikát alkalmaztak a nyilvános kommunikációban.

A „piros listára” került az a mintegy 23% vállalat, amely nyíltan ellenséges cselekedeteket követett el, azaz agresszív retorikát alkalmaztak, távozásukat a megváltozott konjunktúrával való összeférhetetlenséggel indokolták, adományokat tettek az ukrán fegyveres erőknek vagy ukrán állami szerveknek, valamint orosz ügyfeleik és partnereik kárára jártak el.