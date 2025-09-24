Brutális ukrán támadás, szükségállapotot hirdettek Oroszországban – megrázó felvételek

A városban tűz ütött ki, több ember a lángoló épületben rekedt. Egy másik drón a Kaszpi-tengeri Olajvezeték Konzorcium irodáját találta el, ahol dolgozók és látogatók sérültek meg. A polgármesteri hivatal közölte: szükségállapotot hirdettek, és nem zárják ki az újabb támadás lehetőségét.

„Minden erőnkkel a károk felszámolásán dolgozunk” – hangsúlyozta Andrej Kravcsenko, Novorosszijszk polgármestere. Venyamin Kondratyev, a Krasznodari terület kormányzója együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és elrendelte a sérültek teljes körű ellátását.

Pánik és evakuálás

A támadás miatt Szocsiban is riadót rendeltek el: a Riviéra és az Albatrosz strandról, valamint Adler összes tengerpartjáról evakuálták a fürdőzőket. A helyszíni felvételeken hallani, ahogy a hangszórókból felszólítják az embereket: „Ne mossátok a lábatokat, azonnali evakuálás van!”

A strandolókat part menti sétányokra terelték, sokan azonban az árnyékban várják, hogy a korlátozásokat feloldják. A város polgármestere szerint az intézkedések „megelőző jellegűek”, miután az ukrán erők több drónt is indítottak a Kubany térségében fekvő települések ellen.

Lángoló házak, megrémült lakók

Helyi Telegram-csatornák arról számoltak be, hogy több emeletes ház lakói rettegve figyelték a lángoló épületeket, egyesek attól féltek, hogy a tűzben gázrobbanás következhet be. Egy magas ház egyik lakása is közvetlen találatot kapott, tulajdonosa szerint a falak megrepedtek, a balkon pedig szinte teljesen megsemmisült.

A dróncsapás következtében a Novorosszijszkban működő üzletek, iskolák és bevásárlóközpontok működése is akadozott. Egy iskolában a gyerekek óra közben kénytelenek voltak óvóhelyen maradni, miközben gyakorlati feladatokat kaptak a tanáraiktól.

A helyiek attól tartanak, hogy az ukrán erők újabb támadásra készülnek, ezért a hatóságok mindenkit fokozott éberségre és óvatosságra intettek -