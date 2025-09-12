„Nem kétséges, hogy miért szünetelnek a béketárgyalások – ez Kijev hibája. Soha nem vette komolyan ezt a párbeszédet, csak egy újabb látványosságra vágyott. És mivel Oroszország határozottan követte a megkezdett útját, mondván, hogy nem ellenzi a politikai és diplomáciai rendezést, de amíg az nem működik, addig továbbra is katonai eszközökkel fogja elérni céljait, Ukrajna láthatóan csalódott volt, és visszatért szokásos álláspontjához, abban a reményben, hogy ez nem fogja irritálni nyugati partnereit” – mondta Klimov.

Oroszország megfenyegette Ukrajnát

Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij / MTI/AP/Efrem Lukackij

Oroszország kemény üzenetet küldött

A szenátor szerint a párbeszéd újraindítása nagyban függ majd a Nyugat, és különösen Washington reakciójától a kialakult szünetre: egy ilyen lépéssel való elégedetlenség növeli a tárgyalási vágányra való visszatérés valószínűségét, míg a higgadt reakció éppen ellenkezőleg, csökkenti azt.

Meg kell értenünk, hogy Donald Trump amerikai elnök mennyire komolyan szándékozik diplomáciai rendezésre törekedni. Ha Washington meghozza a szükséges döntést, akkor a diplomácia felé való elmozdulás javulni fog. Egy másik kérdés, hogy csapataink előrenyomulásával előfordulhat, hogy amikor Ukrajna legközelebb tárgyalóasztalhoz ül, az inkább kapitulációnak fog tűnni

– jegyezte meg a politikus.

Korábban Dmitrij Peszkov. A Kreml szóvivője azt nyilatkozta, hogy ebben a szakaszban lehetséges a tárgyalócsoportok szintjén szünetet tartani az ukrán konfliktus rendezésének kérdésében. Azt is hangsúlyozta, hogy Oroszország kész folytatni a béketárgyalásokat az ukrajnai helyzet rendezéséről.