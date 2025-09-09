Hírlevél

Oroszország bejelentette: ez lehet a kulcs az ukrán háború lezárásához

Oroszország

1 órája
Megvan, hogyan érhet véget a háború! Az ukrán konfliktus diplomáciai megoldása prioritást élvez Oroszország számára – nyilatkozta Alekszandr Csepa, az Állami Duma képviselője a Lenta.ru hírportálnak.
Oroszországukrajnaháború

„A diplomáciai megoldás hatékonyabb és gyorsabb lesz. A konfliktus mindenesetre csak a tárgyalóasztalnál fog véget érni. De ahhoz, hogy ez minél gyorsabban megtörténjen, bizonyos előrelépésekre van szükség a frontokon” – mondta a politikus.

oroszország
Oroszország számára fontos az ukrajnai konfliktus lezárása.
Fotó: AFP

Az ukrán konfliktus megoldása prioritás Oroszország számára

A tárgyalások, ahogy a képviselő megjegyezte, jelenleg is folynak, mind az amerikai féllel, mind más, a békés rendezésben érdekelt felekkel. De, ahogy a politikus hangsúlyozta, minél hatékonyabbak lesznek az orosz katonák a harctéren, annál gyorsabban fog haladni a diplomáciai szintű párbeszéd.

A tárgyalási folyamat kissé lecsendesedett, mert egyrészt vannak az Anchorage-ban elért javaslatok és megállapodások. Másrészt pedig ezeket a megállapodásokat harmadik felek fékezik, akik megpróbálják elhúzni a rendezést

– véli Chepa.

 

