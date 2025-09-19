Oroszország súlyos válaszcsapást jelentett be, Európa a célpont

Hírlevél

39 perce
Olvasási idő: 2 perc
Dmitrij Medvegyev élesen reagált az Európa Tanács legújabb tervére, amely egy külön struktúrát hozna létre az úgynevezett orosz jóvátételek beszedésére. Az orosz politikus szerint ez az elképzelés „pszichedelikus”, és Oroszország semmilyen körülmények között nem fogja elfogadni, hogy Európa pénzt követeljen tőle.
Az orosz Biztonsági Tanács alelnöke, Dmitrij Medvegyev a MAX üzenetküldő alkalmazáson keresztül jelentette be: Moszkva kemény válaszlépéseket fog hozni, ha az Európai Unió valóban megpróbálja behajtani a kártérítést Ukrajna számára.

Oroszország kemény üzenetet küldött Európának Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml/Pool/Alekszej Majsev

A volt orosz elnök és miniszterelnök hangsúlyozta: minden ilyen próbálkozás ellenséges lépésnek minősül, amelyre Oroszország határozott választ fog adni. Medvegyev szerint a Nyugat már eddig is „minden eszközzel” támadta Moszkvát, ám Oroszország képes megvédeni saját érdekeit - írja a Lenta.

 

