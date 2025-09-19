Oroszország súlyos válaszcsapást jelentett be, Európa a célpont

Az orosz Biztonsági Tanács alelnöke, Dmitrij Medvegyev a MAX üzenetküldő alkalmazáson keresztül jelentette be: Moszkva kemény válaszlépéseket fog hozni, ha az Európai Unió valóban megpróbálja behajtani a kártérítést Ukrajna számára.

Oroszország kemény üzenetet küldött Európának Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml/Pool/Alekszej Majsev

A volt orosz elnök és miniszterelnök hangsúlyozta: minden ilyen próbálkozás ellenséges lépésnek minősül, amelyre Oroszország határozott választ fog adni. Medvegyev szerint a Nyugat már eddig is „minden eszközzel” támadta Moszkvát, ám Oroszország képes megvédeni saját érdekeit - írja a Lenta.